Das steht dir bei Verspätungen etc. zu

Die Fluggastrecht-Verordnung 261 der EU gilt auch für die Schweiz. Es profitieren Passagiere auf Flü-gen, die in der EU angetreten werden oder auf Flügen, die von einer Fluggesellschaft mit Sitz in der EU bzw. Island, Norwegen oder Schweiz durchgeführt werden und die EU als Ziel haben.



Ab einer Verspätung von zwei Stunden steht den Passagieren eine Entschädigung der Fluglinie in Höhe von 250 Euro zu, dies bei einer Strecke unter 1500 Kilometern. Darüber gibt es bis zu einer Strecke von 3500 Kilometern 400 Euro. Ebenfalls 400 Euro werden fällig, wenn die Reise in einem Nicht-EU-Staat beginnt oder dort endet und die Entfernung zwischen 1500 Kilometern und 3500 Kilometern beträgt. Bei Strecken über 3500 Kilometern mit Start oder Ziel ausserhalb der EU beträgt die Ausgleichsleistung 600 Euro.



Auch bei anderen Unregelmässigkeiten, wenn Flüge gestrichen werden oder die D Maschinen überbucht sind, sind Airlines in der Pflicht. Wird ein Flug annulliert, hat der Passagier die Wahl zwischen Rückerstattung des Ticketpreises oder anderweitiger Beförderung zum Ziel. Mahlzeiten und Getränke müssen im Verhältnis zur Wartezeit vergütet werden. Verzögert sich der Weiterflug bis zum Folgetag muss, wenn nötig, eine Hotelunterkunft (inklusive Transport) offeriert werden.



Es sind auch Ausgleichszahlungen möglich, 250 Euro bei Flügen mit einer Distanz bis zu 1500 Kilometer, 400 Euro bei Flügen mit einer Distanz zwischen 1500 und 3500 Kilometern und 600 Euro bei Flügen mit einer Distanz über 3500 Kilometer. Nicht entschädigungspflichtig ist eine Airline, wenn aussergewöhnliche Umstände zu der Verspätung geführt haben. Dazu gehört extrem schlechtes Wetter oder die Kollision mit einem Vogel. Fehlte aber das Enteisungsmittel oder war die Maschine nicht angemessen auf den Winter vorbereitet, liegt das in der Verantwortung der Fluggesellschaft. (sts)