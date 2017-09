Vierfachmord Rupperswil: Im März 2018 kommt Thomas N. vor Gericht

Vierfachmord von Rupperswil AG

Nun ist das Datum bekannt: Im Strafverfahren gegen Thomas N. findet ab Dienstag, 13. März 2018, die Gerichtsverhandlung in den Räumlichkeiten der Mobilen Polizei in Schafisheim statt. Sie dauert voraussichtlich vier Tage, wie der Kanton Aargau am Donnerstag mitteilt. Die Staatsanwaltschaft werde ihre Anträge an der Verhandlung bekanntgeben.

Das Bezirksgericht Lenzburg führt die Verhandlung. Es musste nach einem genügend grossen Raum suchen, weil der ordentliche Gerichtsaal zu klein ist für den Prozess gegen N.

Details zur Anklageschrift und zum Ablauf der Verhandlung will der Kanton erst später bekannt geben.

Jetzt auf

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hatte am 7. September Anklage wegen mehrfachen Mordes, mehrfacher räuberischer Erpressung, mehrfacher Geiselnahme und weiterer Delikte gegen N. erhoben. (mwa) (aargauerzeitung.ch)

