Bild: shutterstock

Grosser Busen, kleine Auswahl: Kurvige Frauen verzweifeln am Bikini-Kauf🤦🏼‍♀️👙

Sommerzeit bedeutet Stress pur fĂĽr Frauen mit ĂĽppiger Oberweite. Ihnen steht nun die penible Suche nach dem passenden Bikini bevor. Sitzt der nicht, kann das sogar gesundheitliche Folgen haben.

Der Bikini steht seit über 70 Jahren für die Emanzipation der Frau. Für so manche Frau ist der Zweiteiler aber auch Synonym eines regelrechten Albtraums. Ab Körbchengrösse D wird es in vielen Läden nämlich schwierig, ein passendes Bikini-Top zu finden. Spezialisierte Shops hingegen sind oft nicht so modebewusst wie herkömmliche Läden, dafür umso teurer.

Bild: AP

Es ist schwer, den Richtigen zu finden

In Foren wimmelt es von Einträgen von betroffenen Frauen. User «Zinski», 70E, schreibt beispielsweise: «Ich hab das Gefühl, die Träger an den Bikinis werden von Jahr zu Jahr schmäler. Am besten ist es wohl, einfach gar keine Brüste mehr zu haben. So finde ich kein Bikini der mir gefällt UND passt.»

Blättert man sich durch Modemagazine wird schnell klar: Bikinis mit schmalen Trägern sind seit einigen Jahren die Norm. So steht «Zinski» mit ihrem Dilemma nicht alleine da.

Bild: AP / SPORTS ILLUSTRATED

Auch die 21-jährige watson-Leserin Carolina*, Cup-Grösse 80E, erzählt: «Ich stehe vor jedem Gang ins Schwimmbad vor der Wahl: stylischer aber unbequemer Bikini oder Bikini im Oma-Stil?» Entscheide sie sich für die unbequeme Neckholder-Variante, leide sie jeweils an Nackenschmerzen, weil die dort zusammengebundenen Träger das ganze Gewicht ihres Busens stützen müssten.

Lea*, 26 Jahre alt mit Cup-Grösse 80D, hingegen klagt über Rückenschmerzen. «Die Träger meines Bikini-Tops sind schmal und geben mir nicht genug Halt, das wirkt sich dann auf das Befinden meines Rückens aus.» Ein weiteres Problem sei, dass die Hälfte ihrer Brust jeweils auf den Seiten herausschaue. «Ich habe wochenlang nach einem Bikini gesucht und nie ein wirklich passender gefunden. Irgendwann habe ich aufgegeben und einfach einen gekauft. Und zwar derjenige, der noch am ehesten sass.»

Das No-Go: Triangel-Bikinis mit dünnen Spaghettiträger

Dabei wäre es wichtig, dass das Bikini-Top perfekt sitzt. Besonders, weil wir es im Sommer oft tragen. Es darf nicht vergessen werden: Grosse Brüste sind schwer. So wiegt ein D-Körbchen pro Brust rund 650 g, ein E-Körbchen 750 g und ein F-Körbchen gar 1.05 kg.

So viel Gewicht trägt man mit einem 80 D mit sich rum Bild: watson / shutterstock

2 Blumenkohle füllen ein E-Körbchen Bild: watson / shutterstock

Die gesamte Story zum Gewicht von Brüsten könnt ihr hier nachlesen.

Gemäss Fachleuten ist es deshalb besonders wichtig, dass das Oberteil die Brust gut stützt. Breite Träger und vorgeformte Cups mit Bügel seien zu bevorzugen, Triangel-Bikinis mit dünnen Spaghettiträger oder Bandeau-Tops aus dem Kleiderschrank zu verbannen. Denn solche könnten nebst Verspannungen im Bereich des Rückens und der Schultern ausserdem Deformitäten des Bindegewebes wie Druckstellen und Furchen verursachen.

«Modelle, die mehr Stützung bieten, sehen klassischer aus»

Um an ein geeignetes Bikini-Oberteil ab Grösse D oder E zu kommen, muss sich Frau aber oft selbst zu helfen wissen. Manor beispielsweise führt ein breites Sortiment von Cup-Grössen bis D, ab Grösse E und F hingegen bietet das Geschäft nur ausgewählte Modelle an. Auch bei H&M und Zalando ist das Angebot in grossen Grössen beschränkt.

Die Nachfrage bei diesen Grössen sei halt relativ gering, sagt Manor auf Anfrage. Jedoch würden sie eine leicht steigende Tendenz feststellen. Es sei ausserdem eine Tatsache, dass Modelle, die mehr Stützung bieten, schneller klassisch aussehen.

Kleinere Auswahl an Bikinis fĂĽr ĂĽppige BrĂĽste

Beim Online-Shop Zalando gibt es zwar einige Bikini-Tops für grosse Cups, je grösser das Cup aber wird, desto kleiner die Auswahl. So findet man mit dem Filter in Grösse 38A derzeit ganze 118 Artikel, in Grösse 38E hingegen nur noch 22 Artikel.

Bei H&M reiche das Bikini-Sortiment von kleinen A-Cups bis hin zu Grösse 54 in der «H&M+»-Kollektion, sagt Sprecherin Maja Nizamov: «Je nach Nachfrage unserer Kundinnen sind die entsprechenden Quantitäten der jeweiligen Grössen in unseren Stores sowie im Online-Shop erhältlich.» Ein Blick auf den Online-Shop zeigt aber auch hier: Die Auswahl verringert sich für Frauen mit üppigem Brustumfang drastisch.

Bikinis mit speziellen Features fĂĽr grosse Oberweite

Als Spezialist im Geschäft mit grossen Cups wird oft Triumph mit seiner Marke sloggi gehandelt, die Cups bis Grösse G beinhaltet. Dass das Angebot in diesem Marktsegment grosses Potenzial habe, sehe man deutlich, sagt Monica Zimmer, Senior Brand Manager.

Es gebe immer mehr Frauen mit grösserer Oberweite, so Zimmer. Um die Bikinis für diese Körperform trotz nötiger Stützung modisch aussehen zu lassen, setzt die Marke auf folgendes Konzept: «Wir bieten ein Bandeau-Bikini-Oberteil im den Cups E bis G mit ergänzenden Features wie stützende Innencups und Trenslo-Stäbchen an den Seitenteilen an.» Ob das der Marke gelingt, kann jeder nach einem Klick auf deren Webseite selbst entscheiden.

Die Kosten für die Bikinis variieren je nach Marke und Laden stark. Frauen, die ein Bikini in einer grossen Grösse mit entsprechendem Design benötigen, müssen im Schnitt aber klar tiefer ins Portemonnaie greifen.

*Namen der Redaktion bekannt.

Umfrage Habt Ihr Euren Bikini fĂĽr diese Saison schon gefunden? Nein, leider nicht. Ich bin noch auf der Suche.

Ich werde den gleichen Bikini wie letztes Jahr tragen.

Ja, habe mir vor kurzer Zeit einen neuen Bikini gekauft.

Ich habe mir ein Badeanzug gekauft.

Ich bin ein Mann, habe meine Badeshorts aber schon gefunden.

Ich (männlich) bin noch verzweifelt auf der Suche nach passenden Badeshorts.

Abstimmen 2 Votes zu: Habt Ihr Euren Bikini fĂĽr diese Saison schon gefunden? 0% Nein, leider nicht. Ich bin noch auf der Suche.

0% Ich werde den gleichen Bikini wie letztes Jahr tragen.

0% Ja, habe mir vor kurzer Zeit einen neuen Bikini gekauft.

0% Ich habe mir ein Badeanzug gekauft.

0% Ich bin ein Mann, habe meine Badeshorts aber schon gefunden.

0% Ich (männlich) bin noch verzweifelt auf der Suche nach passenden Badeshorts.

Bikini feiert den 70. Geburtstag

Das könnte dich auch interessieren: Donald Trump zu Aussage unter Eid bereit Saudi-Arabien vs. Katar: Darum geht es beim Showdown am Golf Die verlorene Ehre von Jonas Projers Skandalgast Christian K. – Ein Drama in 5 Akten  Die 5 Phasen der Trennung Virtueller Kosmos: Zürcher Forscher simulieren 25 Milliarden Galaxien Die Schweiz ist ein Kokain-Paradies – 17 Fakten zum globalen Drogenkonsum Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen ACHTUNG! An alle Badigänger: Macht euch auf diese 10 Typen gefasst! «Noch vor Kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten» – Hamid und Mohammad im Bundeshaus «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball Was läuft mit der heutigen Gesellschaft falsch? Diese 16 Bilder zeigen's auf brutale Weise Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten Kalifornien pfeift auf Trump und unterzeichnet Klimaabkommen mit China Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» Wir haben einen neuen Bundesrat! Und er ist fresh! «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team 37 eklige Dinge, die wir insgeheim alle fürchterlich geniessen Der HomePod und neue Pro-Geräte – die Apple-Keynote im Überblick Plötzlicher Sinneswandel – Trump ruft in Katar-Krise zur Einigung auf «Das ist für Syrien»: Islamist attackiert in Paris Polizisten – Touristen geraten in Panik Vergiss Roger Federer! Diese 13 Schweizer Weltrekorde haben es in sich Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein 10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst! Mehr Menschenhandel in der Schweiz: Flüchtlingsfrauen werden zur Prostitution gezwungen Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo