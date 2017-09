Bild: KEYSTONE

«Das geht natürlich nicht, dass wir so auftreten»: Die Basel-Krise ist perfekt

Die Krise beim FC Basel ist perfekt. Seit vier Spielen holte das Team von Raphael Wicky keinen Dreier mehr. Für den Meister der vergangenen acht Jahren deutlich zu wenig. Nach dem glücklichen 1:0-Sieg im Cup gegen das unterklassige Chiasso vom Wochenende zeigte Basel auch heute gegen St.Gallen eine durchzogene Leistung.

Der Meister geriet schnell mit 0:2 ins Hintertreffen. Die Torschützen auf Seiten der Ostschweizer: Marco Aratore (15.) und Danijel Aleksic (25.). Der Anschlusstreffer von Luca Zuffi in der 89. Minute kam zu spät. Somit ziehen die Ostschweizer in der Tabelle an Basel vorbei, welcher neu nur noch auf Rang vier liegt.

«Das ist zu wenig»

Ein sichtlich enttäuschter Raphael Wicky fand nach dem Spiel im TV-Interview deutliche Worte: «Das geht natürlich nicht, dass wir so auftreten.» Vor allem die erste Halbzeit sei nicht gut gewesen. «Das ist zu wenig.»

Man dürfe dem Gegner nicht solche Tor schenken, so der Trainer des Meisters. «Zweimal haben wir dem Gegner den Ball einfach hingelegt.» Über den Kader, den er zur Verfügung hat, will sich Wicky nicht beklagen. «Wir haben zwar eins, zwei Junge Spieler auf dem Platz. Aber eigentlich hätten wir genügend Qualität auf dem Platz.»

Die kommenden Aufgaben für Wicky dürften nicht einfacher werden. Am Samstag reist der FC Zürich ans Rheinknie, dann folgt die Champions-League-Partie gegen Benfica Lissabon. Selbstvertrauen haben die Bebbi für diese Herkulesaufgaben heute jedenfalls nicht gesammelt. (cma)

Zur Einstimmung: Die denkwürdigsten Duelle zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich

So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten 3m 4s So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Video: Angelina Graf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo