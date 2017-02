bild: screenshot/srf

Krankenkassen-«Arena»: Der heilige Zorn der drei alten Herren und des Roboters feine Klinge

Seit 20 Jahren steigen die Krankenkassenprämien unaufhörlich, während die Löhne stagnieren. Man ist sich einig: Wenn es so weiter geht, laufen die Kosten im Gesundheitsbereich langsam, aber sicher aus dem Ruder. Nur, was tun? Während die Politiker in der «Arena» gescheit um das Problem herum diskutieren, reden drei ältere Herren Klartext.

Herrn Bürklis Augen sind gerötet, die Stimme bebt, der Brustkorb hebt und senkt sich in schneller Folge. Der 84-Jährige erzählt, wie die Schwester seiner Frau nach einem «x-fachen Rippenbruch» die letzten Stunden ihres Lebens im Spital verbracht hatte. Gelitten habe sie, «gelitten, gelitten, gelitten». Oder, um es noch ein wenig drastischer auszudrücken: «Hätte ein Mensch einen Hund so behandelt, man würde diesen Menschen sofort ins Chäfig sperren!»

Rentner Bürkli, Altersflecken auf der Backe, schütteres Haar, schmale Lippen, sprach über die Selbstbestimmung im Alter. Und über zwei Gruppen von alten Menschen: Diejenigen, die – koste es, was es wolle – krampfhaft am längst nicht mehr lebenswerten Leben festhalten. Und diejenigen, die rechtzeitig eine Patientenverfügung verfasst haben – und so das soziale Gesundheitssystem nicht unnötig belasten.

Nach dem emotionalen Ausbruch des Rentners war es kurz so still im SRF-Studio, dass man fast den nahegelegenen Leutschenbach plätschern hörte. Die Schilderung der letzten Stunden im Leben von Herrn Bürklis Schwägerin berührte die Anwesenden nicht zu knapp. Herzchirurg Thierry Carrel schaute betreten drein, SVP-Nationalrat und Santésuisse-Präsident Heinz Brand kratzte sich verlegen am Kopf und die Grünen-Politikerin Christine Häsler wusste nicht so Recht wohin mit ihrem Blick. Im Zweifel Richtung Decke, dort drohte kein Ungemach.

Krankenkasse Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Damit war der Wendepunkt in dieser Sendung erreicht. Rentner Bürkli hatte – ob gewollt oder ungewollt – eine kleinere tektonische Verschiebung bewirkt. Weg von den technischen Details des Gesundheitssystems – hin zum Menschen.

Zuvor wurde über Kostenexplosion, stagnierende Löhne, teure Geräte, unsolidarische Junge, Franchise-Jäger, demografische Verschiebung, ineffiziente Spitäler, Kantönligeist und Krankheits-Bagatellfälle diskutiert. Immer sachlich, immer höflich, nie auf der persönlichen Ebene, nie gehässig: «Nein, Sie bitte zuerst» – «Nach Ihnen, Ihr Argument ist sicherlich sehr valide» – «Da haben Sie allerdings recht, da bin ich ganz bei Ihnen» – «Bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung, das war jetzt unhöflich von mir».

Diese Arena war ein Musterbeispiel dafür, wie eine politische Debatte geführt werden kann, wenn sie nicht von emotionalisierten Statements vergiftet ist. Eben ruhig, sachlich, argumentativ – und ohne jeden Biss.

Wäre da nicht der heilige Zorn der drei alten Herren gewesen. Denn nach Rentner Bürkli kam Unternehmer Fischer an die Reihe. Und wie sein Vorredner setzte auch Unternehmer Fischer zu einer Brandrede an:

Unternehmer Fischer: «Man muss das System ändern» Video: streamable

Man rieb sich verwundert die Augen: Da sprachen drei gestandene Politiker, ein Herzchirurg und ein Ökonom – Tilman Slembeck – während gut einer Stunde über die Gebrechen des Schweizer Gesundheitssystems, sezierten die Materie, gingen vom Grossen ins Kleine und fanden nicht mehr aus dem Dickicht heraus. Und dann will ein betagter Unternehmer kurzerhand die Revolution ausrufen. Weg mit dem alten System, weg mit den Scheinlösungen, hin zu einer nachhaltigen Reform des Gesundheitswesens.

Der Hinweis des Ökonomen Slembeck – aus der Expertenwarte mit klugen Einwürfen aufwartend – dass die Gesundheitskosten in der Schweiz sich noch immer in einem vernünftigen Rahmen bewegten, kümmerte Herrn Fischer nicht.

«Natürlich kann es so weitergehen», sagt der Ökonom. Video: streamable

Der «Herr Ökonom» solle doch bitte den zwei Millionen wenig verdienenden Menschen in diesem Land mitteilen, dass es für sie kein Problem sei, wenn sie monatlich 500 Franken Krankenkassen-Beiträge bezahlen, so die schnippische Replik von Unternehmer Fischer.

Und Rentner Will, der Dritte im Bunde der graumelierten Musketiere, setzte noch einen obendrauf. Er frage sich manchmal schon, ob im Bundeshaus eigentlich nur die eigenen Interessen verfolgt würden; ob die Herren National- und Ständeräte eigentlich an einer gütlichen Lösung für alle Bürger interessiert seien oder ob sie nur die eigenen Pfründe im Visier haben.

Die Lobbyisten im Parlament Video: streamable

Es war keine Frage, sondern eine Feststellung von einem, der laut eigenen Aussagen «durchaus ab und zu» am Bundesplatz anzutreffen sei. Und sie war an die Adressen von Heinz Brand, Präsident des Krankenversicherungsverbands Santésuisse, und Jean-François Steiert, Vizepräsident des Dachverbands der Schweizer Patientenstellen, gerichtet.

Brand und Steiert liessen die Vorwürfe an sich abperlen. Lobbyismus sei im politischen Milizsystem ein notwendiges Übel, erklärte Brand sinngemäss. So ganz überzeugend kam das allerdings nicht rüber.

Eine feinere Klinge als Brand und Steiert führte da Vinci, wenn auch nur im Operationssaal und nicht auf der politischen Bühne. Der millionenteure Operations-Roboter war lange der letzte Schrei in der Chirurgen-Welt. Mittlerweile steht er synonym für die ausufernden Kosten im Gesundheitsweisen – und bekam in der Sendung dementsprechend sein Fett weg:

Ein Roboter als Prügelknabe Video: streamable

Und, wie krank ist unser Gesundheitssystem nun tatsächlich? Wird es nur von einem leichten Schnupfen geplagt oder liegt es röchelnd in den letzten Zügen? Für Unternehmer Fischer gibt es eine ebenso knappe wie klare Antwort: «Schwer krank».

Unsere «Arena»-Berichterstattung: Lausbub Glarner bekommt den Kopf gewaschen und muss seine Burkas übermalen What the NAF?! Auch Gülsha und Bendrit können die «Arena» nicht retten Zukunfts-«Arena»: Jungpolitiker schlagen sich «wie die alten Säcke» Ein Hoch auf die «langweilige Schweizer Politik» – das war die Trump-«Arena» Christoph Blocher, die AfD und der «Tod der Politik» – das war die Volksentscheid-«Arena» Priester Pfister gewinnt die Christentum-«Arena» gegen Frevler Wermuth und Wobmann Chlor im Poulet, «theoretischer Blödsinn» und Verlierer SVP-Reimann – das war die «Arena» zum TTIP Krankenkassen-«Arena»: Der heilige Zorn der drei alten Herren und des Roboters feine Klinge «Rentenreform» – wenn SVP-Frehner und SP-Bruderer halbherzig aufeinander losgehen, gewinnen Unbekannte «Grüne Wirtschaft»: Wenn Pardini und Wasserfallen sich streiten, schlägt Girod die Bundesrätin Asyl-«Arena»: Sheriff Gobbi verliert das Duell gegen Marschall Glättli Wette um ein «Weltwoche»-Abo und Köppels Bildungs-Geständnis: Das war die «Arena» zum Brexit Einbürgerungs-«Arena»: Lukas Reimann verliert eine absurde Debatte um SVP-Terroristen und Fondue-Secondos Steuer-«Arena»: Badran verliert gegen Matter und das unter umgekehrten Vorzeichen BGE-«Arena»: Eine Frauenbashing-Orgie und Gössi kopiert die SVP-Rüpel Keine Chance für «Arena»-Wiederholungstäter Salvisberg: Der «Pro-Service-Public»-Initiant verliert gegen drei blitzgescheite 20-Jährige Geheime WhatsApp-Protokolle: Wie Ueli Maurer Serge Gaillard in die «Arena» gezwungen hat #käLuscht: Gegen diesen Mann wollte Bundesrat Maurer nicht in der «Arena» antreten Ueli «#käluscht» Maurer will «Arena»-Gästeliste diktieren und Berset lässt drei Bier mitlaufen Flüchtlings-«Arena»: SVP-Glarner nervt Polizeichef und Fiala mit Invasionsfantasien «Arena» zu Homo-Eltern: Ratlose Lesbe und FDP-Portmann chancenlos gegen Gott und SVP-Frehner Islam-«Arena»: Alle auf den Blancho und dann läuft der Moslem-Präsident voll ins Messer «Arena» lädt IZRS-Blancho ein, um über Islam zu reden. Das ist wie … Asyl-«Arena»: Köppel wird sauer und Sommaruga stellt Toni Brunner kalt – aber so richtig «Domodossola»: Zuerst rockt der alte Berner Secondo die «Arena» und jetzt auch noch YouTube Islam-«Arena» II: Muslim-Präsident brüskiert Lokführer – und der Katholik sagt, wie's ist Tumultuöse MEI-«Arena»: Professor läuft raus, Moderator stellt SVPler bloss DSI-«Arena»: Ein alter Berner Secondo sagt, wie's ist – und Guts und Amstutz' Abend ist gelaufen Jonas Projer hat neue Spielzeuge – diese fünf Dinge musst du über die neue «Arena» wissen Alle Artikel anzeigen

Die lebenswertesten Länder der Welt

1. Dieses Quiz wird Ihnen sagen, ob Sie für oder gegen die Krankenkassen-Initiative stimmen sollen. Freuen Sie sich? AP WDR Jaa! Nicht so. Kein Smalltalk bitte! 2. Wie häufig wechseln Sie die Krankenkasse? KEYSTONE Krankenkassenwechsel? Davon höre ich im Herbst jeweils etwas … kann man das essen? Ich habe einmal die Krankenkasse gewechselt. Jedes Jahr schaue ich, welche Krankenkasse die günstigste ist. Ich wechsle jedes Jahr die Krankenkasse. 3. In der Schweiz gibt's über 60 private Krankenkassen. Für Sie ist das … … ein unübersichtliches Angebot, das zwar Wettbewerb verspricht, aber die Preise nicht sinken lässt. … ein notwendiger Wettbewerb, der die Preise tief und die Qualität hoch hält. 4. Das Krankenkassen-System ist nicht perfekt. Was ist Ihrer Ansicht nach der Grund dafür? KEYSTONE Im Gesundheitssystem gibt es zu viel Regulierungen und Bürokratie. Vielleicht müsste man da etwas ändern. Die Krankenkassen terrorisieren uns immer noch mit Telefonwerbung und entscheiden nach Lust und Laune was bezahlt wird. Im heutigen System schaut niemand mehr darauf, dass die Gesundheitskosten nicht explodieren. Hier müsste man vielleicht unnötige Gewinnmacherei verhindern. 5. Was ist Ihnen im Gesundheitssystem wichtig? Selbstbestimmung. Wenn mir die Krankenkasse nicht gefällt, möchte ich wechseln können. Es soll einfach und unkompliziert funktionieren. Ich möchte mich nicht jedes Jahr mit Krankenkassen-Wechsel beschäftigen müssen. 6. Im Ausland gibt es viele staatliche Krankenkassen. Wenn ich daran denke … … stehen mir die Haare zu Berge! … finde ich die Grundidee gar nicht so schlecht. … fällt mir nichts dazu ein. 7. Die Grafik zeigt die Entwicklung der Prämien (dunkelblau) und der bezahlen Leistungen (hellblau). Was sagen Sie dazu? Man sieht's: Die Krankenkassen zocken die Prämienzahler ab! Der Pseudo-Wettbewerb zwischen den Kassen hat nichts gebracht. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Kein Wunder, wenn jeder wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt rennt. 8. Krankenkassen haben heute Reserven. So mal grundsätzlich gefragt: Wem gehört das Geld? KEYSTONE Den Versicherten selbstverständlich. Das ist unser aller Geld. Das Geld gehört den Versicherungen – alles andere wäre Enteignung. 9. Sind Sie grundsätzlich mit dem Krankenkassensystem zufrieden? Ja, wenn mir eine Krankenkasse nicht passt, dann wechsle ich einfach. Nein, die Prämien gehen immer rauf, da macht es keinen Unterschied, ob ich bei der Kasse A oder B bin. 10. Wer soll die Höhe der Krankenkassenprämien festlegen? Die Krankenkassen selbst, die haben ja das wirtschaftliche Risiko. Ein Gremium, in dem Kantone, Bund, Versicherungen und Versicherte vertreten sind. Resultat

Das könnte dich auch interessieren: Die Erfolgsstory von Beat Feuz: Wie aus dem Pummelchen ein Weltmeister wurde Ein Anabolika-Konsument erzählt, wie er früher Blut pisste Foraus will das Tinder der Aussenpolitik werden Conchita Wurst ist schon bald tot: Tom Neuwirth lässt seine Kunstfigur sterben

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo