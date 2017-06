Das wird wieder verbale Haue geben: Clarkson und «The Grand Tour» besuchten die Schweiz

«Die Schweiz ist für die Autoindustrie, was Saudi-Arabien für den Whisky ist.» Jeremy clarkson's Motorworld (1996)

«Ziehen Sie wirklich in die Schweiz? Es gibt 187 Länder auf diesem Planeten. Wieso ausgerechnet in die Schweiz, um Himmels willen? » «Top Gear» (2007)

«Die Schweiz wird unsere drei Autos beäugen, als würde ihre kleine Welt gerade vom Antichrist besucht.» «Top Gear» (2008)

Wenn wir schon dabei sind: Die besten Autos im Jahre 2015/2016 (nach Jeremy Clarkson)

«Länder ausserhab der EU – wie die Schweiz – sind vergeudete Zeit.» Youtube

«Nichts ist erlaubt hier.» jeremy clarkson's motorworld (1996)

«Ich gebe zu, ich verstehe die Schweiz nicht.» jeremy clarkson's motorworld (1996)

Der darf natürlich auch nicht fehlen: Die schlechtesten Autos im Jahre 2015/2016 (nach Jeremy Clarkson)

«Die Schweiz ist meines Wissens das einzige Land der Welt, das sich in einer Volksabstimmung für höhere Benzinpreise aussprach.» jeremy clarkson's motorworld (1996)

«In welchem Land ersetzt man Autos durch lächerliche Elektromobile – und baut dann trotzdem noch Speedbumps?» jeremy clarkson's motorworld (1996)

«Einmal wurde ich in der Schweiz angehalten. Als ich das Fenster runterliess, sagte man mir, dass mein Fahrzeug zu laut sei und dass ich es nicht mehr benutzen dürfe. Die Maschinenpistole auf dem Beifahrersitz interessierte die Polizei nicht.» Clarkson in der BBC-Show «QI».

Einen haben wir noch: Jeremy Clarksons derbste Sprüche

Nein, was Jeremy Clarkson in den letzten Jahren alles über die Schweiz sagte, schmeichelt diesem Land nicht wirklich. Doch während ironiefreie Kuhglockenromantiker auf die Barrikaden gehen, wird der Moderator auch hierzulande genau für seine fehlende Zurückhaltung geliebt.

Und jetzt haben die Clarkson-Fans neuen Grund zum jubeln: Vor zwei Tagen postete der britische TV-Moderator folgendes Bild auf Instagram:

Ein Beitrag geteilt von Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) am 6. Jun 2017 um 9:38 Uhr

Später wurde Clarkson zusammen mit seinen Kollegen James May und Richard Hammond bei Dreharbeiten für ihre Amazon-Show «The Grand Tour» in Luzern gesichtet – in den klassischen Settings «teurer Sportwagen in enger Strasse» und «alte Briten in eigenartiger Kleidung vor der Kapellbrücke».

Ein Beitrag geteilt von Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) am 8. Jun 2017 um 2:27 Uhr

Man darf also gespannt sein, mit welch fiesen Kommentaren die Schweiz eingedeckt wird, wenn im Oktober die zweite Staffel von «The Grand Tour» startet.

Ein prominentes Feature erhofft sich die Schweizer Firma EVTEC. Das Unternehmen mit Sitz in Kriens hat sich auf Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge spezialisiert und könnte nun in «The Grand Tour» zum ultimativen PR-Handkuss kommen.

Ein Beitrag geteilt von Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) am 6. Jun 2017 um 10:10 Uhr

(tog)

Mehr zu «The Grand Tour» Nach 5 Folgen «Grand Tour» ist es Zeit für ein positives Fazit und ein paar Sorgenfalten «Idioten. Ich habe Idioten in meinem Team» – ein paar Tweets von Clarkson und Co. «The Grand Tour» schlägt alle Rekorde – auch den, der illegalen Downloads Ich habe «The Grand Tour» gesehen und verrate dir jetzt, wie verdammt gut es war

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo