Neuer Bergsturz bei Bondo ++ Helikopter im Einsatz ++ Malojastrasse unpassierbar

Ein zweiter grosser Bergsturz mit Murgang hat am Donnerstagabend Strassen und Häuser in der Bergsturzregion Bondo GR verschüttet. Meldungen über Verletzten gab es keine. Am Morgen begrub ein neuer Murgang die Maloja-Passstrasse auf mehreren hundert Metern.

Der grosse Murgang vom Donnerstag hatte sich um 21.30 Uhr während eines starken, halbstündigen Gewitters mit lauten Geräuschen angekündigt. Mehrere Felsstürze waren am Grenzberg Piz Cengalo zu hören gewesen, wie die Gemeinde Bregaglia in der Nacht auf Freitag mitteilte.

Die Mure nach den Gesteinsabstürzen wälzte sich danach durch das Seitental Val Bondasca bis ins Auffangbecken vor Bondo in der Bergeller Talsohle. Sie füllte das in den letzten Tagen teilweise entleerte Becken, passierte die neue Kantonsstrasse und füllte auch das Bachbett der Maira.

In Promontogno und in Bondo wurden Häuser komplett zerstört. In Spino, einem Nachbarort von Bondo, wurden ebenfalls mehrere Häuser beschädigt. Zudem riss der Erdrutsch Stromleitungen in Promontogno um, so dass das Licht ausfiel. Eine herbeigeführte Notstromgruppe sorgte später zumindest in Teilen der betroffenen Gebiete wieder für Strom.

Bewohner und Hotelgäste evakuiert

Mehrere Bewohner und Hotelgäste in Spino wurden in Sicherheit gebracht. Zwei Erwachsene wurden in einem Gebäude eingeschlossen. Die Rega konnte sie mit einer Winde unverletzt bergen.

Meldungen über Verletzte gab es keine. Vermisst werde niemand, sagte Christian Gartmann, Sprecher der Gemeinde Bregaglia, auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Einige beim ersten Bergsturz am Mittwoch letzter Woche verschonte Strassen von Bondo wurden mit Schlamm überflutet. Nach Angaben der Gemeinde Bregaglia wurde auch die alte Kantonsstrasse auf der rechten Talseite mit Schlamm überdeckt. Dadurch blockierte der Murgang die Durchfahrt durch das Bergell auf den Strassen.

Malojastrasse ebenfalls verschüttet

Am frühen Freitagmorgen verschüttete ein weiterer Murgang die Kantonsstrasse über den Malojapass zwischen Vicosoprano und Casaccia. Die Fahrbahn war auf einer Länge von mehreren hundert Metern mit Schlamm und Gestein übersät, wie die Gemeinde Bregaglia mitteilte.

Die Strasse werde längere Zeit auch dort unpassierbar bleiben, sagte der Gemeindesprecher. Die Malojastrasse war zuvor bereits zwischen Castasegna und Promontogno gesperrt worden.

Acht Tote beim ersten Bergsturz

Ein neuerlicher Bergsturz mit Murgang im italienischsprachigen Bergell war nach dem Ereignis vom Mittwoch letzter Woche erwartet worden. Am Grenzberg Piz Cengalo befanden sich 500'000 bis eine Million Kubikmeter Gestein in akuter Absturzgefahr. Die Wetterdienste hatten am Donnerstag grosse Regenmengen angekündigt.

Drei Millionen Kubikmeter Fels waren beim ersten grossen Bergsturz am Mittwoch letzter Woche abgebrochen, als sich der Murgang danach ein erstes Mal bis vor Bondo ins Haupttal Bergell wälzte. Sechs Berggänger – vier aus Deutschland und je zwei aus Österreich und der Schweiz – kamen wohl ums Leben.

Die Suche nach ihnen wurde eingestellt. Über das ganze Absturzgebiet, das nicht betreten werden darf, verhängten die Behörden ein Flugverbot, das auch für Drohnen gilt. (sda)

Zeno Hirt, 25.6.2017

