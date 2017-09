Bewohner von Bondo dürfen für zwei Monate nicht mehr in ihre Häuser zurück

Neuer Bergsturz bei Bondo ++ Helikopter im Einsatz ++ Malojastrasse unpassierbar

Ein grosser Teil des Bergells ist von der Umwelt abgeschnitten. Ein weiterer Murgang in Bondo und ein überlaufender Bach am Malojapass unterbrachen in der Nacht auf Freitag die Strassen an beiden Enden des Tals.

Am Fuss des Malojapasses wurde die einzige Verbindung ins Engadin, die Malojastrasse, auf mehreren hundert Metern Länge mit Geröll bedeckt, wie Christian Gartmann, Sprecher der Gemeinde Bregaglia, der Nachrichtenagentur sda sagte. Das Geröll brachte einen Bach, der gegen drei Uhr die Strasse überflutete.

Offenbar sind die Geröllmengen aber relativ gering. «Wir hoffen, dass wir die Strasse bis Freitagabend frei bekommen», sagte Gartmann.

Schwerwiegender sind die neuen Verschüttungen in Bondo. Nach …