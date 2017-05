Flugpionier Walter Mittelholzer stürzte vor 80 Jahren ab – aber nicht mit dem Flugzeug

Einige Bruchlandungen hat der Schweizer Flugpionier überlebt. Am 9. Mai 1937 ist er gestorben – nicht bei einem Flugzeugabsturz. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere stürzte er im Alter von 43 Jahren auf einer Klettertour in der Steiermark zu Tode.

Insgesamt unternahm der Pilot, Flugfotograf und Reiseschriftsteller rund 9000 Flüge. «Mitteli», wie ihn seine Freunde nannten, zählte zu seinem grossen Bekanntenkreis in aller Welt gekrönte Häupter wie Haile Selassie und den Schah von Persien, Grossindustrielle wie Fokker, Junkers und Dornier sowie bekannte Forschungsreisende, Politiker, Zeitungsmagnaten und natürlich Flieger.

Bruchlandungen

Am 2. April 1894 kam Walter Mittelholzer als Sohn eines Bäcker- Ehepaars in St.Gallen zur Welt. Er liess sich zum Fotografen ausbilden und erwarb 1917 das Pilotenbrevet. 1922 erlitt er bei einem Unglück in den Glarner Alpen schwere Verletzungen: In Nebel und Schneetreiben zerschellte seine Flugmaschine am Gulderstock.

Quelle: ETH bildarchiv

1929 kam es zu einer Bruchlandung einer Dornier Merkur, CH-142 der Ad Astra Aero AG in Davos. 1935 machte Walter Mittelholzer in Basel mit einer Lockheed 9 B Orion der Swissair einen Kopfstand. Beim Start in Dübendorf nach London kam er 1936 mit der DC-2 wegen falscher Propeller-Verstellung nicht vom Boden weg und rollte in einen Baumgarten. Im gleichen Jahr vollzog er eine Bruchlandung mit einer Lockheed 9B Orio der Swissair bei Pilsen.

Im Auftrag des damaligen Schahs von Persien flog er 1924/25 mit einem Junkers-Eindecker in 71 Stunden von Zürich zum Persischen Golf. Mit einem Wasserflugzeug des Typs Dornier-Merkur erflog er 1926/27 bei einer Afrika-Traversierung von Alexandria nach Kapstadt den Dauer- und den Distanz-Weltrekord.

quelle: eth bildarchiv

Erster Swissair-Direktor

Seinen letzten Fernflug absolvierte der Flugpionier 1934. Er flog dem abessinischen Kaiser Haile Selassie eine in der Schweiz gekaufte dreimotorige Fokker persönlich von Dübendorf nach Addis Abeba.

WALTER MITTELHOLZER REVISITED Buchpräsentation und Ausstellungseröffnung Walter Mittelholzer Revisited: Dienstag, 9. Mai, 19 Uhr. Mit Rafael Ball, Direktor der ETH-Bibliothek, dem Historiker Kaspar Surber und dem Bildarchiv der ETH-Bibliothek. Ausstellung: Dienstag, 9. Mai bis Samstag, 13. Mai 2017.

Mittelholzers unternehmerische Aktivitäten begannen im Jahr 1919: Zusammen mit seinem Fluglehrer Alfred Comte gründete er die erste schweizerische Fluggesellschaft, die «Comte, Mittelholzer & Co», die sich ein Jahr später mit der Ad Astra Aero zusammenschloss. 1931 entstand aus den Fluggesellschaften Ad Astra und Balair die Swissair, deren Direktor Mittelholzer bis zu seinem Tod 1937 war. (whr)

Historische Bilder aus der Schweiz Ab in die Badi! Das sagten sich auch schon unsere Grosseltern – und so sah das damals aus Was Menschen früher am Sonntag so trieben ... 47 Bilder zeigen, was die Models Backstage so trieben, als es noch keine Smartphones gab Anno dazumal auf dem Bürgenstock: 29 wahnsinnig schöne Bilder von Audrey Hepburn Als es am Gotthard noch gemütlich zu und her ging Vertraut und doch ganz anders – so sah die Schweiz vor hundert Jahren aus Nazi-Schmierfinken, Mord und Blechschaden: Polizeibilder aus Zürich von damals Grossartige Fotos aus Basel, als über dem Birsig noch Plumpsklos hingen Fantastische Bilder aus einer Zeit, in der in Zürich noch keine Hipster rumkurvten Wow! So sah Luzern aus, bevor die Japaner die Stadt ins Internet gestellt haben Diese Bilder beweisen, dass es in Bern schon früher gemütlich zu und her ging In Farbe: Vor exakt 70 Jahren wurde Winston Churchill in Zürich wie ein Superstar empfangen Alle Artikel anzeigen

Karambolagen, Mord und Kuppelei: Zürcher Polizeibilder von anno dazumal

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo