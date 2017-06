Trotz Regenbogen-Offensive – Basler Bischof lehnt schwulen Seelsorger ab

Heftige Unwetter fegten über die Schweiz

In der vergangenen Nacht hat es in Teilen der Schweiz – vor allem in der Region Bern und in der Westschweiz – zeitweise wie aus Kübeln gegossen. Regen und Hagel führten zu überfluteten Kellern und legten Bahnstrecken lahm.

So ist etwa die Strecke zwischen Bern und Solothurn auch am Donnerstagmorgen noch unterbrochen, wie aus einer Bahnverkehrsinformation hervorgeht. Im Stellwerk Bätterkinden BE hat ein Blitz eingeschlagen – in der Folge ist auch die Strecke zwischen Lohn-Lüterkofen und …