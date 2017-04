Ausgeraucht – in diesen Zürcher Wohnungen darf man nicht mal auf dem Balkon paffen

Die Baugenossenschaft Schönheim hat klare Vorstellungen wer in den Neubau der Siedlung Eyhof in Albisrieden einziehen darf. Insgesamt wurden 90 Zweieinhalb- bis Fünfzimmerwohnungen, saniert und renoviert. Das Haus A zieht dabei die Aufmerksamkeit auf sich – die 40 Wohnungen werden ausschliesslich an Nichtraucher vermietet. Laut der Genossenschaft stösst das Nichtraucherhaus trotz striktem Rauchverbot auf grosses Interesse.

«Wir hätten problemlos drei solche Häuser bauen und vermieten können», sagt Rolando Verardo, Präsident der Baugenossenschaft Schönheim, gegenüber dem «Tagesanzeiger». Mit dem Verbot wolle er keine Raucher diskriminieren. Jedoch habe es bei ihnen in Vergangenheit immer wieder Konflikte zwischen Rauchern und Nichtrauchern gegeben.

Bei Verstoss droht Rauswurf

Wer sich wiederholt nicht an das strikte Rauchverbot hält, muss mit der Kündigung des Mietverhältnisses rechnen. Der Mieterverband Zürich beurteilt die Auflage gegenüber dem «Tagesanzeiger» eher kritisch. Laut Kommunikationsleiter Walter Angst, sei ein solches Haus grenzwertig, da es ein starker Eingriff in die Lebensgestaltung eines Mieters sei. (nfr)

