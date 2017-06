Bild: KEYSTONE

☝️Die Chancen stehen gut, dass du jetzt mit nur einem Satz deine Miete reduzieren kannst☝️

Ein Satz, den noch nie jemand gesagt hat: «Also ich bezahle total gerne zu viel Miete.»

Und doch tun viele Schweizerinnen und Schweizer genau das – sie bezahlen zu viel. Vielleicht auch du.

Wenn wir schon dabei sind: Die teuersten und geschmacklosesten Villen, die gerade zum Verkauf stehen

Doch es ist etwas geschehen. Am 2. Juni wurde der Referenzzinssatz von 1.75% auf 1.5% gesenkt. Was nach langweiligem Bürokraten-Mambo-Jambo tönt, bedeutet mit grosser Wahrscheinlichkeit einen tieferen Mietzins für dich. Und so kannst du daraus Nutzen ziehen:

Für Dummys – die kurze Variante (funktioniert in den meisten Fällen):

Schreib noch in dieser Woche deiner Verwaltung einen Brief mit folgendem Satz:



Sehr geehrte Verwaltung



Ich bitte Sie aufgrund der Anpassung des Referenzzinssatzes auf 1,5 Prozent meine Miete anzupassen und mir davon eine schriftliche Bestätigung zukommen zu lassen.



Mit freundlichen Grüssen



Sehr geehrte Verwaltung Ich bitte Sie aufgrund der Anpassung des Referenzzinssatzes auf 1,5 Prozent meine Miete anzupassen und mir davon eine schriftliche Bestätigung zukommen zu lassen. Mit freundlichen Grüssen Den Brief ergänzt du mit deinem Namen, deiner Adresse und deiner Unterschrift und schickst ihn eingeschrieben deiner Verwaltung.

Schau, wie sich die Magie entfaltet.

Vielleicht möchtest du aber auch ein günstiges Eigenheim kaufen:

Und jetzt für die, die es genau wissen wollen:

Seit dem 2. Juni 2017 gilt der neue Referenzzinssatz von 1.5%. Damit ist er so tief wie noch nie.

Mieter (es werden die meisten sein), deren Mietzins aufgrund eines höheren Referenzzinssatzes berechnet wurde und deren Verwaltung (es werden die meisten sein) nicht freiwillig den Mietzins anpasst, haben deshalb die Möglichkeit, eine Mietreduktion zu beantragen.

Die Mietreduktion fällt je nach im Vertrag berücksichtigten Referenzzinssatz unterschiedlich aus:

Bei 1.75% wird die Miete um 2.91% verringert.

Bei 2.00% wird die Miete um 5.66% Verringert.

Bei 2.25% wird die Miete um 8.26% Verringert.





Bei 1.75% wird die Miete um 2.91% verringert. Bei 2.00% wird die Miete um 5.66% Verringert. Bei 2.25% wird die Miete um 8.26% Verringert. Zu beachten ist, dass der Vermieter 40 Prozent der Teuerung gemäss Landesindex verrechnen kann.

Mieter müssen das Begehren bis zur nächsten Kündigungsfrist eingegeben haben.

(tog)

Und jetzt noch der internationale Vergleich: Diese Häuser und Villen gibts für 1 Million Franken

Immobilien, Häuser, Villen Die teuersten (und zum Teil geschmacklosesten) Immobilien der Welt, die zum Verkauf stehen Du willst ein Haus, hast aber kein Geld? Diese Häuser gibts für 10'000 (!!!) Franken Was für eine Villa kriegt man eigentlich für eine Million? In der Schweiz – und Europa Bahamas, Japan, Island usw. – was für Villen kriegt man für eine Million? (Teil II)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo