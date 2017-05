Frauen legen den Tampon beiseite: Was du über «Free bleeding» wissen musst

Der neueste Trend ums Menstruieren nennt sich «Free bleeding» und meint das Bluten ohne jegliche Monatshygiene-Produkte. Wie aber soll das genau funktionieren?

«Free bleeding» oder freies Menstruieren wird auch hierzulande immer bekannter. Der Trend, den es in den USA schon seit ein paar Jahren gibt, scheint nun zu uns überzuschwappen. Zumindest taucht der Hashtag #freebleeding immer häufiger auf und freies Menstruieren wird nun auch in deutschsprachigen feministischen Kreisen diskutiert.

Ein Beitrag geteilt von 🌙 Lavender🍃 (@magnoliamountain) am 6. Apr 2017 um 5:10 Uhr

Erstmals wurde die breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam, als Musikerin und Aktivistin Kiran Gandhi während ihrer Periode beim London Marathon ohne Tampon antrat. Auf ihrer Webseite berichtete sie darüber, wie ihr das Blut während dem 42-Kilometerlauf die Beine hinablief.

Ein Beitrag geteilt von Kiran Gandhi (@madamegandhi) am 26. Apr 2015 um 13:00 Uhr Instagram

Die Theorie

In der Theorie soll es möglich sein, dass Frauen ihren Körper so genau spüren, dass sie dann zur Toilette gehen können, wenn ein Schwall Blut kommt. So brauchen sie keine Monatshygiene-Artikel mehr verwenden, die das Blut aufsaugen oder sammeln, damit nichts in die Hose geht.

Ein Beitrag geteilt von 🔮 Sabrina The Teenage Bitch (@ria11rialove) am 27. Apr 2017 um 7:21 Uhr instagram

Die Vorteile

Befürworterinnen dieser Methode geben an, dass der Verzicht auf Tampons und Binden Unmengen Abfall einspart, zu weniger Unterleibsbeschwerden wie Krämpfen führt und auch hygienischer sei, da sich keine Bakterien mehr ansammeln, die unter anderem auch das Toxische Schocksyndrom auslösen können.

Der Hintergrund

Freies Menstruieren ist ein Trend, der sich aus einer politischen Forderung von Feministinnen heraus entwickelt hat. Diese feministischen Aktivistinnen von «Free Bleeding» wehrten sich dagegen, dass der weiblichen Periode noch immer etwas Unreines angelastet wird. Sie wollen erreichen, dass die Menstruation nicht weiter totgeschwiegen und stigmatisiert wird.

Einen weiteren Grund führen gewisse feministische Kreise an: Tampons würden als «Vergewaltigungs-Instrumente» angesehen. Dieser Theorie nach würde die männlich dominierte Gesellschaft die Frauen bewusst einschränken. Insofern würden Binden die Frau beeinträchtigen und Tampons sie symbolisch vergewaltigen.

Facebook

Eine Freebleederin erklärt dies in einem Forum so: «Die Gesellschaft drängt uns immer wieder auf, diese von Männern gemachten Objekte zu benutzen. Insofern werden wir dazu gezwungen, uns etwas in den Körper zu schieben. Das wird von einigen als Verletzung oder eben sogar als Vergewaltigung betrachtet.» Doch dieser Theorie widersprechen auch viele Feministinnen und Freebleederinnen vehement.

Ein Beitrag geteilt von Memes•7K (@memestreammm) am 24. Feb 2017 um 20:17 Uhr

In der Praxis

Eduard Vlajkovic ist Chefarzt und Klinikleiter der Frauenklinik des Spitals Zollikerberg. Er sieht keine medizinischen Nachteile in Sachen «free bleeding». Über hygienische Aspekte könne man allerdings diskutieren: «Zum Beispiel bei einer HIV-positiven Patientin mit hohem Virus load im Blut», sagt Vlajkovic. Und: «Es ist mir nicht bekannt, dass frau die Monatsblutung willkürlich zurückhalten kann.»

Auch ein anderer Gynäkologe in leitender Funktion, der nicht genannt werden möchte, ist skeptisch: «Eventuell ist das bedingt möglich, bedeutet aber, dass der Beckenboden jedes Mal stark zusammengezogen werden muss bis eine Toilette aufgesucht werden kann.» Zum Zurückhalten des Menstruationsblutes wäre eine Daueranspannung des Beckenbodens notwendig. Auch bestehe das Risiko, dass trotzdem Menstruationsblut ausläuft. «Die Methode könnte nur bei Frauen mit leichter Blutung eine Option sein», sagt er gegenüber watson. Ob freies Menstruieren also wirklich für jeden etwas ist, bleibt fraglich.

Hast du Erfahrungen mit freiem Menstruieren? Dann freuen wir uns auf deine Geschichte! First name Textfeld

Zwei Teenagerinnen kämpfen mit dem Spiel «Tampon Run» gegen ein gesellschaftliches Tabu

Das könnte dich auch interessieren: «Ich kann euch beim Sex hören» und 18 andere geniale WiFi-Namen, die du klauen solltest Swisscom, Sunrise, Salt, M-Budget oder doch Lyca? Der Vergleich zeigt, wer günstiger ist Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Trump macht den Nixon: Wird Comeys Entlassung sein Watergate? Der wohl bekannteste Rücken von Instagram – er war schon fast überall «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Das lustige Preis-Ratequiz aus dem völlig gaga gewordenen Stadtzürcher Immobilien-Markt So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Ist Trump verrückt? Und wenn ja: Wie kann er gefeuert werden? 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Von Joint bis Pink Floyd: Das sind die Reaktionen zur neuen 20er-Note Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo