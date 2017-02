Bild: twitter/Chris Regnier

Muslime sammeln 60'000 Dollar, um zerstörten jüdischen Friedhof zu reparieren

Endlich! Der tägliche Live-Ticker für super-nice, fröhliche und motivierende News.

Nachdem ein 123 Jahre alter jüdischer Friedhof in St. Louis (USA) von Unbekannten demoliert wurde, lancierten zwei Muslime einen Online-Spendenaufruf, um ihn wieder zu reparieren. Innerhalb von nur drei Stunden wurde der Zielbetrag von 20'000 Dollar erreicht und überschritt diesen später sogar um mehr als das Dreifache.

Anfang Woche wurden auf dem alten Friedhof über 150 Grabsteine umgeworfen und beschädigt. Wer die Vandalen waren, ist noch völlig unbekannt. Zu Verhaftungen kam es nicht.

Seit Dienstag wird der Friedhof restauriert Crews lifting one of vandalized tombstones at Chesed Shel Emeth Cemetery in University City. 170-200 hit by vandals. pic.twitter.com/IMat0yCW5X — Chris Regnier (@chrisregniertv) 21. Februar 2017

Linda Sarsour und Tarek El-Messidi lancierten den Spendenaufruf, um den Friedhof zu reparieren. In einer Nachricht schreiben sie: «Wir sammeln Geld, um den heiligen Ort zu restaurieren, auf dem jüdisch-amerikanische Familien ihre Liebsten begraben haben.» In Windeseile wurden 20'000 Dollar gespendet – genug, um alle angerichteten Schäden zu reparieren.

Doch die Menschen spendeten weiter. Bis jetzt sammelten Sarsour und El-Messidi über 60'000 Dollar von 2'300 Menschen. Das überschüssige Geld soll für Reparaturkosten für andere beschädigte jüdische Zentren verwendet werden, meint El-Messidi.

Seit 2017 gingen in den USA 69 Bombendrohungen gegen jüdische Einrichtungen ein. Sarsour und El-Messidi schreiben auf der Spendenseite dazu: «Muslimische Amerikaner stehen solidarisch zur jüdischen US-Bevölkerung und verurteilen diesen furchtbaren Akt der Schändung.»

>> Oma findet 50'000-Pfund-Note und spendet sie an die Jugend

twitter/mashable

Auf den ersten Blick wirkt sie wie eine normale Fünf-Pfund-Note, doch der Geldschein, den eine ältere Dame aus Irland gefunden hat, ist 10'000 Mal mehr wert. Gleich rechts neben dem Big Ben und nur so gross wie eine Fingerbeere ist ein klitzekleines Portrait der Schriftstellerin Jane Austen eingraviert.

Die Gravur stammt von Graham Short, einem der bekanntesten Graveure der Welt. Ende letzten Jahres verzierte Short vier Noten mit dem Portrait und machte sie so praktisch zu einem Kunstwerk.

«Ich brauche das Geld nicht. Bitte benutzen, um Jungen Leuten zu helfen»

Nun hat eine ältere Dame, die anonym bleiben möchte, eine der vier Noten gefunden. Grosszügig schickt sie den Geldschein der Tony Huggins-Haig Gallerie in Kelso mit der trockenen Begründung: «£5-Note im Umschlag. Ich brauche das Geld nicht. Bitte benutzen, um jungen Leuten zu helfen. Liebe Grüsse, J.»

Ein Kunsthändler wird die Note nun versteigern und einem Gemeinnützigen Projekt für Kinder spenden. Der Hersteller der Gravur, Graham Short, ist so gerührt von der Grosszügigkeit der alten Dame, dass er extra eine zusätzliche Note graviert und diese ebenfalls spendet.

>> Schweizer Unternehmen auf Platz 4 im Clean-Energy-Ranking

Bild: KEYSTONE

Die ABB erreicht den vierten Platz im Clean 200 Ranking. Das Ranking, das 2016 erstmals erschienen ist, wird von der Non-Profit-Organisation As You Sow und dem Umwelt-Magazin Corporate Knights veröffentlicht.

Um im Ranking berücksichtigt zu werden, müssen die Unternehmen einen Börsenwert von mindestens einer Milliarde Dollar aufweisen und mindestens 10% ihres Umsatz aus sauberen Energiequellen generieren.

Top 10 Unternehmen im Clean 200 Ranking

Siemens - Deutschland

Toyota - Japan

Schneider Electric - Frankreich

ABB - Schweiz

Johnson Controls - USA

Panasonic - Japan

Vestas Wind Systems - Dänemark

Bombardier - Kanada

SSE plc. - Grossbritannien

Philips - Niederlande

Neben dem Energie- und Automatisierungstechnikkonzern ABB schafften es zusätzlich drei weitere Schweizer Firmen unter die besten 200. Die beiden Technologiekonzerne TE Connectivity (Platz 36) mit Sitz in Schaffhausen und OC Oerlikon (Platz 112), sowie der Maschinenhersteller Schweiter Technologies (Platz 186) aus Horgen schafften es ins Ranking.

Überraschend ist die grosse Anzahl chinesischer Unternehmen im Ranking. Ganze 71 der 200 Firmen stammen aus China. Somit führt China mit beachtlichem Abstand vor den USA, Japan und Deutschland. Aufgrund der hohen Umweltverschmutzung gibt China auch im Umweltschutz besonders Gas.

Top 10 Länder im Clean 200 Ranking

China - 71 Unternehmen

USA - 41 Unternehmen

Japan - 20 Unternehmen

Deutschland - 8 Unternehmen

Indien - 8 Unternehmen

Kanada - 6 Unternehmen

Südkorea - 6 Unternehmen

Schweiz - 4 Unternehmen

Dänemark - 4 Unternehmen

Spanien - 4 Unternehmen

Greenpeace benotet Apple, Facebook, Google und Co.

>> Zürcher sammelt 40'000 Franken, um seine Schulden zu bezahlen

Bild: Facebook/ oliverjordan.tewelde

Vor rund zwei Jahren baute der Zürcher Oliver Jordan Tewelde einen Fahrradunfall, bei dem er einer Frau den Arm brach. Er wurde gerichtlich verurteilt und musste der Frau 40'000 Franken Arztkosten zahlen. Aus Geldnot hatte seine Mutter kurz zuvor seine Privathaftpflicht gekündigt. Oliver sah sich also einem unendlichen Schuldenberg gegenüber.

Am 5. Januar publizierte der 23-jährige Koch einen verzweifelten Aufruf auf Facebook. Unter dem Titel «Solidaritätsfrage: Wenn ich durch Crowdfunding wieder ein normales Leben führen könnte, würdest du mich unterstützen?», bat Oliver um Spenden.

Im Post erklärt er seine prekäre Situation: «Ich kann mir seit längerem nichts mehr leisten. Gar nichts. Keine Zahnpasta, Waschmittel, oder Deo. Kein Essen. Keine Socken. Kein Billett», sagt er in der Solidaritätsanfrage und forderte seine Freunde dazu auf, das Video zu teilen.

480 Menschen sind dem Aufruf gefolgt und haben ihm aus der finanziellen Misere herausgeholfen. Rund einem Monat später hat er 40'000 Franken zusammen. Oliver ist überglücklich: «Ich kann mich gar nicht genug bei jedem Einzelnen für seine Hilfe bedanken! I'm a free man!», schreibt Oliver. Mittlerweile sei er beim Betreibungsamt gewesen und habe die Schulden bezahlt.

>> Mädchen entwickelt Glitzer-Kanone für ihren fehlenden Arm

Bild: twitter

Die 11-jährige Jordan Reeves erobert derzeit die Herzen in Amerika. Das Mädchen wurde ohne linken Arm geboren, doch davon liess sich das kleine Power-Girl nie aufhalten. Die selbsternannte Erfinderin entwickelte mehrere Armprothesen. Anders als übliche Prothesen, sollten Jordans Konstruktionen jedoch nicht im Alltag helfen, sondern das Leben lustiger machen: Das Mädchen entwickelte für ihren Arm eine Glitzer-Kanone

«Mit Glitzer bist du nie traurig.»

Unter dem Namen «Project Unicorn» stellte Reeves ihre neuste Konstruktion in der Fernsehserie Shark Tank vor. In der Sendung stellen Menschen ihre Ideen und Produkte einer Experten-Jury vor. Taugt das Produkt etwas, wird darin investiert. Wie ein Profi erklärt Jordan, wie sie ihre Glitzer-Kanone gebaut hat und begeistert damit die Jury. Auf die Frage, wieso sie sich für Glitzer entschieden hat, antwortet Jordan mit Humor: «Mit Glitzer bist du nie traurig.» Die Jury empfahl Jordan, ihre Erfindung sofort patentieren zu lassen.

>> Wunderoperation: Mann erhält neues Gesicht von Organspender

Bild: screenshot/youtube

Nach einem missglückten Selbstmordversuch war das Gesicht von Andrew Sandness völlig entstellt. 2006, zwei Tage vor Weihnachten, schoss sich der heute 31-jährige mit einem Gewehr in den Kopf. Der aus Wyoming stammende Mann überlebte, doch sein Gesicht wurde zum Trümmerfeld – Kinn und Nase wurden völlig aus dem Gesicht gerissen, sein Mund zerstört.

Fünf Monate lang musste sich Andrew etliche Operationen über sich ergehen lassen, bis er die Klinik wieder verlassen konnte. Andrews Gesicht bliebt entstellt. Sein Mund war zu klein, um normale Nahrung aufzunehmen. Andrew mied Blickkontakt mit Menschen und zog sich von der Gesellschaft zurück. Er wollte keine Kinder mit seinem Anblick erschrecken, meint Andrew.

«Das war die Operation, die mir wieder ein normales Leben ermöglichen würde»

Im Januar 2015 wurde er auf die Warteliste eines Gesichtstransplantation-Programms gesetzt. Einige Zeit später, nahm sich ein 21-jähriger Mann das Leben. Der letzte Wunsch des Verstorbenen war, dass sein Körper für die Organspende verwendet würde. Die Ärzte riefen Andrew an und sagten ihm, dass er ein neues Gesicht haben könnte. «Das war die Operation, die mir wieder ein normales Leben ermöglichen würde», hoffte Andy.

Bild: AP/Mayo Clinic

60 Chirurgen, Schwestern und Anästhesisten waren an der Gesichtstransplation beteiligt. 56 Stunden dauerte der Eingriff, bei dem Andy Nase, Wangen, Mund, Lippen, Kinn, Kiefer und Zähne des Toten transplantiert wurden. Nach der Operation lag Andrew mehrere Tage unter starken Schmerzmitteln in der Klinik. Spiegel und Smartphones wurden aus seinem Zimmer entfernt. Vom Ergebnis ist Andy jetzt, acht Monate nach der OP, überwältigt: «Ich kann wieder normal essen, das Gefühl im Gesicht kommt auch wieder zurück. Ich fühle mich großartig und bin sehr dankbar – meinem Spender, seiner Familie und allen Menschen, die mich während dieser Zeit begleitetet haben.»

>> Basler Schimpansin «Fifi» wird Mami

Im Zoo Basel ist die Schimpansin «Fifi» zum ersten Mal Mutter geworden. Anfang Februar brachte die 24 Jahre alte Affendame einen kleinen Affenjungen zur Welt. «Ozouri», wie das Baby getauft wurde, wird die nächsten drei Monate an seiner Mutter haften bleiben. Wer der Vater ist, weiss man noch nicht so genau. Der Zoo Basel vermutet, dass es sich um «Kume» handelt, der 2013 gemeinsam mit «Fifi» nach Basel kam.

screenshot youtube

«Fifi» soll gemäss Zoo-Mitarbeitern eine sehr fürsorgliche Mutter sein. Obwohl es ihr erstes Kind ist, weiss die frisch gebackene Mutter ganz genau, wie sie sich um «Ozouri» kümmern soll. Eng hält sie ihr Junges am Körper und der hungrige Kleine trinke mit gutem Appetit. Auch erste Ausflüge sollen Mutter und Kind bereits unternommen haben und wurden dabei freundlich und neugierig von den übrigen Schimpansen begrüsst.

Affenbaby Rieke zieht von Berlin nach London

>> Australisches Paar verschenkt Land, um 50 Wohnhäuser für Bedürftigte zu bauen

Ian und Neva Hardy aus Queensland, im nordöstlichen Teil Australiens, zeigten sich unglaublich grosszügig und verschenkten ihr Land einer gemeinnützigen Organisation. Auf dem Land sollen 50 Wohnhäuser für bedürftige Menschen gebaut werden. Das ganze Projekt kostet 10.5 Millionen Dollar.

«Wir haben das Land gespendet, damit Menschen in Not ein Zuhause finden», sagt Ian Hardy. Auf die Frage, ob sie das Land nicht lieber verkaufen wollten, winkt Neva Hardy ab: «Uns war von Anfang an klar, dass wir das Land spenden werden.» Ian ist sich sicher, dass die gute Tat Früchte tragen wird. Wenn man gutes tut, bekommt man auch gutes zurück, meint Ian.

>> Welpe in Istanbul nach zehn Tagen aus Brunnen gerettet

Ein Welpe wurde nach zehn Tagen aus einem 70 Meter tiefen Brunnen in Istanbul befreit. Nach mehreren missglücken Versuchen wurde der kleine Strassenhund mit einem speziellen Roboterarm am Mittwochmorgen herausgeholt. Fast zwei Wochen lang versuchte die Feuerwehr den Hund zu befreien, konnte das Tier allerdings nicht erreichen, da der Schacht nur 30 Zentimeter breit war.

Bild: Screenshot/youtube

Der kleine Welpe wurde in der Türkei von vielen Medien aufgenommen und sorgte für nationale Schlagzeilen. Zahlreiche Freiwillige boten ihre Hilfe an, so auch Studenten der Technischen Universität Istanbul, die den Roboterarm bauten. «Kuyu» (Brunnen auf türkisch), wie der Welpe nun getauft wurde, ist gesund, fühlt sich pudelwohl und lebt jetzt bei der Feuerwehr.

>> Schwedin rettet Elch aus dem Eis

Die Schwedin Sigrid Sjösteen fuhr gerade mit ihrem Freund auf Schlittschuhen über einen gefrorenen See (wie man das in Schweden halt so macht), als sie plötzlich einen Elch sahen, der ins Eis eingebrochen war. Verzweifelt versuchte sich das Tier aus dem Eisloch zu befreien, doch ohne Erfolg. Die mutige Schwedin zögerte nicht lange und eilte dem verängstigten Tier zu Hilfe.

Bild: Screenshot/Youtube

Mit einem Beil hackte Sjösteen auf das Eis, bis sich ein Weg für den Elch öffnete. Etwa 30 Minuten dauerte die dramatische Befreiung. Die Schwedin blieb die ganze Zeit an der Seite des Elchs und half ihm an Land zu kommen.

>> Pilot überrascht festsitzende Passagiere mit Pizza

Davon hätte sich die Swiss eine Scheibe abschneiden können. Ein Flugzeug von Air Canada konnte aufgrund schlechten Wetters nicht wie geplant in St. John's (Kanada) landen, sondern musste auf das 1'700 Kilometer entfernte Fredericton (Kanada) ausweichen. Gegen Mitternacht landete das Flugzeug am Flughafen, doch die Strapazen für die Passagiere gingen weiter. Die Läden waren zu und ein Mitarbeiter verkündete, dass es unmöglich sei, Essen zu bekommen. Das sah der Pilot einer der kanadischen Billigfluglinie «WestJet» anders.

Bild: facebook

«Bei uns bei WestJet läuft alles etwas anders. Wer möchte Pizza?!», rief der Pilot und wurde von tosendem Applaus begrüsst. Der Passagier John Samms hat die Aktion miterlebt. «Innerhalb von 20 Minuten waren mindestens 4 Pizzen am Flughafen und ich glaube, der Pilot hat sie selber bezahlt», sagt Samms. Air Canada entschuldigte sich im Nachhinein für den schlechten Service und bedankte sich bei dem Piloten.

>> Amerikaner kümmert sich um todkranke Pflegekinder

Die Kinder werden sterben, das ist ihm klar. Mohamed Bzeek aus Los Angeles nimmt seit 20 Jahren todkranke Pflegekinder zu sich auf, die sonst niemand will. Schon zehn Kinder hat er begraben, manche sind in seinen Armen gestorben. Momentan kümmert sich der aus Libyen stammende Muslime um ein sechsjähriges Mädchen, das blind und taub ist. «Ich weiss, dass sie mich nicht hören kann, aber ich spreche trotzdem zu ihr. Sie hat Gefühle, sie hat eine Seele, sie ist ein Mensch», sagt Bzeek.

In Bzeeks Landkreis gibt es über 30'000 Pflegekinder, 600 davon brauchen konstante medizinische Betreuung. Pflegefamilien für die 600 Kinder werden dringend benötigt, doch Bzeek ist bis jetzt der Einzige, der welche aufnimmt. Melissa Testerman von der Kinderschutzbehörde sagt über Bzeek: «Er ist der Einzige, der Kinder aufnimmt, die sterben könnten.» Mittlerweile hat sich Bzeeks grosses Herz herumgesprochen und es wurde eine Gofundme-Seite angelegt, mit dem Ziel 100'000 Dollar für ihn zu sammeln. Bzeek hat sich zu der Aktion noch nicht geäussert, ihn kümmern vor allem die Kinder. «Der Trick ist, sie wie eigene Kinder zu lieben. Ich weiss, dass sie krank sind. Ich weiss, dass sie sterben werden. Ich tue mein bestes als Mensch und lasse den Rest Gott entscheiden.»

Lachende Hunde, die dich glücklich machen

