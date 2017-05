Dieser junge Kanadier sucht seinen Schweizer Vater – den er nie kennengelernt hat

Trevor Mack sucht seinen Vater. Der 24-jährige Kanadier verfasste am Samstag einen Post, in dem er das Netz auffordert, bei der Suche nach dem Vater mitzuhelfen. Alles deutet darauf hin, dass der Vater in der Schweiz lebt.

Der 24-jährige Kanadier Trevor Mack hat einen grossen Schritt gewagt. Am Samstag verfasste er einen Post, der vielleicht sein Leben verändern könnte. Trevor sucht seinen leiblichen Vater – der, soweit wie Trevor weiss, Schweizer ist.

«Ich habe noch nie so etwas getan und bin unglaublich nervös», beschreibt Trevor seine Gefühle beim Verfassen des Such-Postings. Trevor geht davon aus, dass sein Vater Walter Berger heisst und Anfang der 90er Jahre als Koch im Kanadischen Kananaskis gearbeitet hat. Der Vater müsste heute um die 50 Jahre alt sein.

facebook

Zusammen mit dem Post hat Trevor auch zwei Bilder hochgeladen, die den Vater ungefähr um 1991 zeigen sollen. «Und vielleicht, nur vielleicht, erkennt ihn ja jemand», schreibt Trevor hoffnungsvoll. «Ich möchte die Chance haben, meinem Vater zu sagen, dass er einen Sohn hat und ich hoffe, dieser Post erreicht ihn».

Erstaunliche Fakten über die Schweiz, die du kennen solltest

Das könnte dich auch interessieren: 12-Jährige wird wegen «verführerischen» Kleides von Schach-Turnier verwiesen Wie würde die Welt ohne Internet aussehen? Eine Horrorvision in 10 Teilen Ihr letztes Bild – US-Armee gibt Foto von getöteter Fotografin frei 25 Bilder, die beweisen, wie gottsjämmerlich altbacken Biel ist Und am 100. Abend ... 12 Dinge, die du mit dem Galaxy S8 machen kannst, die das iPhone nicht kann 12 traumhaft schöne Inseln in der Schweiz, die du vermutlich noch nie gesehen hast «Unfall mit viel Pech»: Steck verunfallte auf einem Terrain weit unter seinem Limit Papiersäcke sind besser als Plastiksäckli? Glas ist besser als PET? Schluss mit den Mythen «Ich frage mich, ob er mehr vorhatte» – Reinhold Messner über den Tod von Ueli Steck Amis sind herzlich, Schweizer kühl – die Höflichkeitstheorie erklärt, warum Kalte Duschen und Fake News – das war die Energiestrategie-«Arena» Es hätte das Luxus-Festival des Jahrhunderts werden sollen – und endete katastrophal Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus Erneuter nordkoreanischer Raketentest – allerdings ein Blindgänger Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo