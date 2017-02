Bild: forsvaret.no

Frauen-Power mal anders – Norwegens weibliche Antwort auf die Navy Seals

Erst kürzlich lobte watson die fortschrittlichen nordischen Länder, die das übrige Europa ziemlich alt aussehen lassen. Abgesehen davon, dass die Skandinavier die besseren Filme machen, sind sie auch viel progressiver als wir ...

Wie bei den politischen Rechten der Bürger nimmt das Land mit seinen gut fünf Millionen Einwohnern auch bei den Pflichten eine Vorreiterrolle ein. 2016 wurde die Allgemeine Wehrpflicht für alle jungen Norweger eingeführt (dazu später mehr).

Bereits seit 1985 dürfen junge Norwegerinnen bewaffneten Militärdienst leisten. 2014 wurde mit der «Jegertroppen» die erste rein weibliche militärische Spezialeinheit der Welt ins Leben gerufen. In der Bildstrecke zeigen wir das intensive Training, das die Frauen auch auf Einsätze in Kriegsgebieten vorbereitet ...

Mal schnell per Fallschirm in der Arktis abspringen: Check. Video: YouTube/Forsvaret

Diese zweiteilige YouTube-Doku zeigt das brutale Training: Tränen und Hühnerblut inklusive ...

Teil 1 (mit englischen Untertiteln!) Video: YouTube/JohnSmithTheSecond

Teil 2 beginnt mit einer Soldatin im Nahkampf gegen mehrere Angreifer Video: YouTube/JohnSmithTheSecond

Gleiche Einsätze, gemischte Schlafräume

Norwegen hat das Frauen-Wahlrecht seit 1913 (!) – seit letztem Jahr gilt die konsequente Gleichstellung der Geschlechter auch für den Militärdienst. Als erstes Land in Europa führten die Skandinavier die Allgemeine Wehrpflicht ein.

Die angehenden Soldatinnen müssen die gleichen Aufnahmeprüfungen absolvieren und in den Streitkräften die gleichen Aufgaben übernehmen wie ihre männlichen Kollegen. Übernachtet wird in den gleichen Zelten und gemischten Schlafräumen. Nur die Duschen sind getrennt.

Was in Norwegen funktioniert, scheint in anderen westlichen Ländern immer noch undenkbar: Zwar werden Frauen in «normalen» Streitkräften akzeptiert, doch gibt es bei den Spezialeinheiten grosse Widerstände.

Umfrage Soll auch die beste Armee der Welt eine (rein) weibliche Spezialeinheit erhalten? 🇨🇭 Ja, unbedingt! 👍

Nein, gehts noch! 👎

Weiss nicht

Bin grundsätzlich gegen das Militär ✌️

Abstimmen 2 Votes zu: Soll auch die beste Armee der Welt eine (rein) weibliche Spezialeinheit erhalten? 🇨🇭 0% Ja, unbedingt! 👍

0% Nein, gehts noch! 👎

0% Weiss nicht

0% Bin grundsätzlich gegen das Militär ✌️

Gegner zitieren Studien, wonach die Männer mehr Muskelmasse und Kraft hätten, was insbesondere bei Gewaltmärschen mit bis zu 60 Kilogramm Gepäck entscheidend sei. Zum andern äussern Kritiker auch immer wieder Bedenken, dass es unweigerlich zu sexuellen Spannungen in den Teams kommen würde.

«Wie kann man rein praktisch erwarten, dass Männer und Frauen in extremen Stresssituationen (...) keinen Sex miteinander haben, wenn sie eine halbe Welt weg von Amerika unterwegs sind – und wie beeinflusst dies die Effektivität einer Einheit?» quelle: nbc news

Nur die Besten werden rekrutiert

Bleibt anzumerken, dass die allgemeine Wehrpflicht in Norwegen nicht dazu dient, möglichst viele junge Frauen in die Armee zu holen. Laut Tages-Anzeiger gibt es keine Quote oder eine fixe Anzahl von weiblichen Wehrpflichtigen. Ziel sei es vielmehr, die geeignetsten und motiviertesten jungen Leute zu rekrutieren.

Die Schweizer Armee prüft das norwegische Modell. Eine vom Bundesrat beauftragte Studiengruppe schlug letztes Jahr vor, ebenfalls die Allgemeine Wehrpflicht einzuführen. Allerdings werde es dann kaum möglich sein, für bis zu 3,75 Millionen Dienstpflichtige eine sinnvolle Beschäftigungen zu finden.

