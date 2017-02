Giezendanner: «Ich habe es nicht nötig, mich zu profilieren»

Lobbying und Kampagnenarbeit trennen

Aus allen Ecken prasselt derzeit Kritik auf den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. So auch von Gerhard Schwarz, dem ehemaligen Direktor von Avenir Suisse. In einem Gastbeitrag bei seinem früheren Arbeitgeber NZZ fordert er, wieder zur alten Struktur zurückzukehren – denn Economiesuisse ging im Jahr 2000 aus dem Dachverband «Vorort» und der Kampagnenorganisation «Wirtschaftsförderung» (oder kurz «wf») hervor. Denn für Schwarz sind Lobbying und Kampagnenarbeit «zwei Paar Schuhe», die sich nicht befruchten, sondern sogar beschädigen können.



Economiesuisse verweist auf Anfrage darauf, dass man eine Aufteilung nach der Abzocker-Initiative «ernsthaft geprüft» habe. Letztlich habe man es aber als zielführender erachtet, die Kampagnenkommunikation «nur» intern von der Verbandskommunikation zu trennen, so Mediensprecher Michael Wiesner. Bei der Analyse der USR III werde man sich die Frage nochmals «ohne Tabus» stellen. Derzeit sei es noch zu früh, um Aussagen zu machen. Economiesuisse will die Abstimmung bis im April ausgewertet haben und dafür auch externe Experten beiziehen. (fum) (aargauerzeitung.ch)​