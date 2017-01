22-Jähriger schmuggelt 8 Kg Gras in Rollstuhl von Italien in die Schweiz

Angela Magdici und Hassan Kiko: So spektakulär verlief ihre Flucht nach Italien

Die Anklageschrift gegen Angela Magdici gibt Einblicke, wie die Flucht aus dem Gefängnis Limmattal ablief.

In zwei Wochen endet die Geschichte für Angela Magdici (33) an dem Ort, an dem vor einem Jahr alles begann: in Dietikon. Als die Gefängniswärterin im Februar 2016 den inhaftierten Sexualstraftäter Hassan Kiko (28) aus dem Gefängnis Limmattal befreit und mit ihm Richtung Italien türmt, erlangt sie nationale Berühmtheit.

Die Flucht ist ein mediales Grossereignis, die Nachrichten lesen sich in den darauffolgenden Tagen wie ein Kriminalroman. «Ich habe es aus Liebe getan», lässt sie via …