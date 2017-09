bild: zvg

In Fotofalle getappt: Wildschweine auf nächtlichem Spaziergang durch die Stadt Aarau

Eigentlich ist die Überwachungskamera dazu da, Verkehrssünder zu überführen. Denn auf dem Zollrain in Aarau herrscht Fahrverbot. Statt Blech sind auf den Aufnahmen, die die Stadtkanzlei am Freitag veröffentlicht hat, allerdings borstige Zeitgenossen zu sehen: Eine siebenköpfige Wildschweinbande ist in die Fotofalle getappt.

Die siebenköpfige Wildschweinrotte passierte die Strasse in der Nacht auf letzten Dienstag, kurz vor 2 Uhr, wie es in der Mitteilung heisst. Die «Allesfresser» seien vor einigen Jahren bereits im Telliquartier gesichtet worden. Die Rotte werde jeweils von einer weiblichen Bache geführt. Dank einem reichhaltigen Nahrungsangebot, dem günstigen Klima und dem Fehlen von natürlichen Feinden, würden sich die Wildschweine rasant ausbreiten.

Das Wildschwein ist im Kanton Aargau üblicherweise nördlich der Autobahn A1 unterwegs. Jährlich erlegen Jäger zwischen 500 und 1500 Tiere. Denn: Die von Wildschweinen verursachten Schäden an den landwirtschaftlichen Kulturen belaufen sich jährlich auf rund eine halbe Million Franken.

