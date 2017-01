Sie muss nicht ins Gefängnis: 15 Monate bedingt für Ex-Gefängniswärterin Angela Magdici

Das Bezirksgericht Dietikon hat ein Urteil gefällt: Die 33-jährige ehemalige Gefängniswärterin Angela Magdici muss nicht ins Gefängnis. Es verurteilt sie zu einer bedingten Strafe von 15 Monaten. Magdici hatte den Gefangenen Hassan Kiko aus dem Gefängnis Limmattal befreit und floh mit ihm nach Italien.

Das Urteil im Fall der ehemaligen Gefängniswärterin Angela Magdici ist gefällt: Sie wird zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 15 Monaten verurteilt, bei 2 Jahren Probezeit.

Der Richter kommentiert die Tat Magdicis mit den Worten:

«Es handelt sich um einen bedenklichen Akt der Selbstjustiz.»

Er sehe wenig Reue bei der Angeklagten. Denn sie bereue weniger die Tat an sich, als deren Scheitern. Die Gerichtskosten von 4500 Franken muss Magdici tragen.

So verlief der Prozesstag:

Angela Magdici verweigert am Dienstagmorgen vor Gericht weitgehend die Aussage. Sie kam alleine, ausser ihrem Anwalt begleiteten die 33-Jährige keine Angehörigen zu ihrem Prozess. Dafür sind dutzende Medienvertreter erschienen.

«Ich würde es nicht wieder tun, ich habe einen Fehler gemacht»

Beim Schlusswort kämpft die ehemalige Gefängniswärterin mit den Tränen: «Meine Familie ist heute nicht da, bei ihr möchte ich mich entschuldigen», sagt sie mit zittriger Stimme. «Ich wollte nie die Berufsehre der Gefängniswärter in den Dreck ziehen. Ich habe den Job immer gerne gemacht und es ist ein guter Job.»

Gegenüber den Medien will Angela Magdici nach der Verhandlung keine Aussagen machen. Als sich das Gericht zur Beratung zurück gezogen hat, erklärt ihr Verteidiger Urs Huber, warum er das von der Staatsanwaltschaft geforderte, hohe Strafmass von 27 Monaten rechtlich nicht haltbar findet. Bei den weiteren Fragen läuft Magdici aus dem Bild.

Liebe aber kein Sex im Gefängnis

Zur Flucht will die ehemalige Gefängniswärterin am Dienstag keine Fragen mehr beantworten. «Ich mache von meinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch», wiederholt Magdici mehrmals. Zu ihrer Persönlichen Situation und zur Beziehung mit Kiko gibt sie später doch Auskunft. Sie gibt sich reuig «Ich würde es nicht wieder tun, ich habe einen Fehler gemacht», sagt Magdici. Sie wolle nie wieder auf der Anklagebank sitzen.

«Meine Familie ist heute nicht da, bei ihr möchte ich mich entschuldigen»

Doch sie hat es aus Liebe getan. Magdici habe Hassan Kiko zunächst als Menschen wahrgenommen und dann Gefühle entwickelt: «Dann wurde es Liebe», sagt sie. Eine körperliche Beziehung zwischen den beiden ist aber wohl erst auf der Flucht entstanden. Auf die Frage des Gerichtspräsidenten, ob die beiden intimen Kontakt im Gefängnis gehabt hätten, sagt Magdici: «Nein». Auch, dass sie intimen Kontakt mit anderen Häftlingen gehabt habe, verneint sie.

Verschuldet ins Leben zurück?

Die Staatsanwältin wollte von mildernden Umständen dank der Reue der Angeklagten und dem Schuldeingeständnis nichts wissen. Die Angeklagte sei erst nach ihrer Verhaftung, nach dem Ende der Flucht, reuig gewesen, nicht davor. Sie habe die Flucht von langer Hand geplant und entschlossen durchgeführt.

«Ich wollte nie die Berufsehre der Gefängniswärter in den Dreck ziehen. Ich habe den Job immer gerne gemacht und es ist ein guter Job.»

Die Staatsanwältin wollte Magidici neben sieben Monaten Gefängnis mit 20 Monaten bedingt sowie zwei Jahren Probezeit noch eine Menge Schulden aufbrummen: Da die Angeklagte den Generalschlüssel des Gefängnisses Limmattal auf die Flucht mitgenommen hatte, musste die Schliessanlage des ganzen Gefängnisses ausgewechselt werden. Die Kosten dafür – 117'450 Franken – soll Magdici dem Gefängnis als Schadenersatz zurück zahlen. Genauso wie die Kosten für die kostspielige Fahndung der beiden Geflüchteten.

Die Staatsanwältin argumentierte, Magdici habe eine Gefährdung der Öffentlichkeit in Kauf genommen, in dem sie einen verurteilten Sexualstraftäter befreit habe und damit nicht nur das Vertrauen des Staates, ihres Arbeitgebers und der gesamten Gesellschaft missbraucht.

Magdici erhält Morddrohungen

Davon wollte Magidis Verteidiger Urs Huber nichts wissen, vielmehr sei die Tat seiner Mandantin spontan passiert und in einer derart einzigartigen Konstellation erfolgt, dass sie sich wohl nie wieder wiederholen würde. Die Prognosen für seine Mandantin von nun an wie zuvor eine gute Brügerin zu sein, sähen sehr gut aus. Er forderte nur eine bedingte Freiheitsstrafe von 6 Monaten und eine Busse von 150 Franken.

«Meine Mandantin ist genug bestraft», sagt Huber. Magdicis Schulden würden sich jetzt schon über zehntausende von Franken belaufen, sie habe ihr komplettes Leben verloren und müsse auch noch mit einem Führerausweisentzug rechnen.

Zudem müsse seine Mandantin damit Leben auf der Strasse erkannt, gefilmt und beschimpft zu werden. Sie erhielte Morddrohungen und Beschimpfungen «der übleren Sorte» via Social Media und auch per Post. Seine Mandantin sei Opfer einer Medienhetzkampagne sondergleichen geworden, in der ihr Gesicht immer und immer wieder gezeigt wurde.

Die 7 wichtigsten Fragen und Antworten zum Fall:

Am Montagabend, den 8. Februar 2016, um ca. 23.58 Uhr, verlässt die Gefängnisaufseherin Angela Magdici ihr Pikettzimmer im Gefängnis Limmattal, geht leise zu Zelle 202A. Die 32-Jährige deaktiviert den Türalarm, öffnet die Zelle und schliesst Hassan Kiko in die Arme. Um 0.04 verlässt sie mit dem Gefangenen das Gebäude. So steht es in der Anklageschrift.

Am Dienstag könnte Magdici wieder in den Bau zurück geschickt werden, doch diesmal als Häftling. Die 33-Jährige muss sich wegen Entweichenlassens von Gefangenen und groben Verkehrsregelverletzungen vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten.

Was droht Angela Magdici bei einer Verurteilung?

Die Staatsanwaltschaft fordert eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 27 Monaten, von denen Magdici sieben absitzen soll. Dazu kämen eine Busse von 200 Franken, mindestens 3'600 Franken Gerichtskosten und eine Probezeit von zwei Jahren.

Nach sieben Monaten könnten Magdici und Kiko also endlich zusammen sein?

Nicht ganz. Magdici und Kiko, die mittlerweile verlobt sind und heiraten wollen, werden so oder so noch eine Weile getrennt bleiben: Im vergangenen Dezember wurde Kiko vom Zürcher Obergericht wegen Vergewaltigung und Nötigung einer 16-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Zusammen mit der Reststrafe für ein früheres Sexualdelikt wird er rund fünfeinhalb Jahre hinter Gittern sitzen.

Muss sich auch Kiko für die Flucht verantworten?

Das ist noch unklar. Ein Rekurs der Staatsanwaltschaft, die Kiko verurteilt sehen will, ist noch hängig. Das Bezirksgericht Dietikon hatte im November ein entsprechendes Verfahren gegen ihn eingestellt. «Anstiftung zur Selbstbegünstigung» sei nicht strafbar, lautete die Begründung.

Wie lange waren Magdici und Kiko in Freiheit zusammen?

Die Flucht der beiden dauerte knapp sieben Wochen. Die beiden versteckten sich während etwa zwei Wochen in einer Wohnung in Covo und zogen später weiter nach Romano di Lombardia, ebenfalls im Norden Italiens. Am 25. März, morgens um 3 Uhr, stürmten italienische Carabinieri das Liebesnest und verhafteten die beiden.

Wie lauten die Anklagepunkte gegen Magdici?

Angela Magdici wird mehrerer Vergehen angeklagt. Sie soll sich des Entweichenlassens von Gefangenen, der Begünstigung eines Häftlings und der vorsätzlichen groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gemacht haben.

Weil sie auch noch die Uniformhose, ein Notset und den Generalschlüssel auf die Flucht mitgenommen hat, ist sie zusätzlich der Sachentziehung angeklagt.

Grobe Verkehrsregelverletzung?

Nach ihrer Flucht aus dem Gefängnis stiegen Magdici und Kiko in Magdicis geleasten BMW X1 und brausten los. In der Nähe des Bahnhofs Dietikon sollten die beiden zwei Fluchthelfer treffen, von denen Kiko ein Handy für die weitere Flucht kriegen sollte.

Beim Wegfahren Richtung Bahnhof wollte Magidici zuerst links abbiegen, entschied sich dann aber für rechts, umfuhr die Verkehrsinsel aber dennoch in Gegenfahrtrichtung von links. Das entgegenkommende Fahrzeug verfehlte die beiden nur um Sekunden.

Warum hat Magidici das bloss getan?

Auf Tele Züri äusserte sich Angela Magdici im Mai zu ihren Motiven: Es sei ihr klar, dass sie einen Fehler gemacht habe, sagte sie, doch sie würde nichts anders machen. Dass sie Menschen, die ihr vertrauten, hintergangen habe, tue ihr aber leid.

Magdici führte mehrere Motive ins Feld. Zum einen die Liebe zu Hassan Kiko, zum anderen die Überzeugung, dass er zu Unrecht in Haft sitzt und der Wunsch, auf den Fall aufmerksam zu machen. (rar/sda)

