Hassan Kiko zu vier Jahren Haft verurteilt – Magdici will ihn trotzdem heiraten

Grippewelle in der Schweiz macht Festtage zu Betttagen

Just in der Woche vor den Feiertagen hat sich die Grippewelle in der Schweiz ausgebreitet. Sie ist damit früher in der Schweiz angekommen als in den beiden Jahren zuvor.

Ärztinnen und Ärzte, die dem Meldesystem für übertragbare Krankheiten (Sentinella-Meldesystem) angeschlossen sind, müssen die Verdachtsfälle auf Grippe melden. In der aktuellen Woche haben Ärztinnen und Ärzte in 8,5 Fällen von 1000 Konsultationen die Grippe vermutet, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch bekannt gab.