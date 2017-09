Vierfachmord Rupperswil: Anklage wegen Mord, Geiselnahme und sexueller Nötigung

Im Tötungsdelikt mit vier Opfern hat die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau Anklage gegen einen 34-jährigen Schweizer wegen mehrfachen Mordes erhoben. Der Mann wird beschuldigt, im Dezember 2015 vier Menschen getötet zu haben. Er ist geständig.

Thomas N. hat die Tatwaffe - ein Küchenmesser - nach eigenen Angaben in Geschenkpapier eingewickelt und in der Stadt Aarau in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er alleine gehandelt hat. Es gibt keine Hinweise auf eine involvierte Drittperson.

Kinderpornos

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat gegen den Beschuldigten Anklage erhoben, und zwar unter anderem wegen «mehrfachen Mordes, mehrfacher räuberischer Erpressung, mehrfacher Freiheitsberaubung, mehrfacher Geiselnahme, mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, mehrfacher sexueller Nötigung, Brandstiftung sowie mehrfacher strafbarer Vorbereitungshandlungen», wie es in der Medienmitteilung heisst.

Ebenfalls Anklage erhoben hat die Staatsanwaltschaft wegen mehrfacher Pornografie: Die Untersuchungsbehörden konnten auf den diversen beschlagnahmten elektronischen Geräten des Beschuldigten umfangreiches kinderpornografisches Material sicherstellen, das er zuvor aus dem Internet heruntergeladen hatte.(whr/sda)

Markus Wüthrich, 5.5.2017

