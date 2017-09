Bild: watson

Zürcher Migrationsamt hat entschieden: Nekane nun doch frei

Nekane Txapartegi sass seit 17 Monaten in Zürich im Gefängnis und sollte nach Spanien ausgeliefert werden. In den Staat, in dem sie laut eigener Aussage gefoltert wurde. Nun hat Spanien den Haftbefehl gegen Txapartegi aufgehoben – wegen Verjährung. Obwohl zunächst von einer Abschiebung nach Spanien die Rede war, hat das Zürcher Migrationsamt nun Nekanes Freilassung beschlossen.

Am Freitag war bereits klar, dass Spanien das Auslieferungsgesuch für Nekane Txapartegi zurückziehen werde. Dies schrieb Rolf Zopfi, Sprecher der Menschenrechtsorganisation «Augenauf», in einer Medienmitteilung am Freitagmorgen. Durch die Reduktion der Haftstrafe im Februar auf drei Jahre und sechs Monate findet eine kürzere Verjährungsfrist Anwendung. Somit ist der Haftbefehl gegen Txapartegi nichtig.

Das Bundesamt für Justiz (BJ) bestätigt die Aufhebung: «Das BJ hat umgehend die Auslieferungshaft aufgehoben», sagt Informationschef Falco Galli vom BJ.

Nach den 17 Monaten im Auslieferungsgefängnis drohte Txapartegi laut ihren Anwälten zunächst Ausschaffungshaft. Weil sie zu Beginn des Auslieferungsverfahren einen Asylantrag in der Schweiz gestellt hat, der in erster Instanz abgelehnt wurde, hätte die Baskin nun in ein Ausschaffungsgefängnis gebracht werden können. Doch am Freitagabend wurde dann klar: Nekane ist frei – so hat es das Zürcher Migrationsamt entschieden.

Txapartegi wurde im März 1999 in Spanien verhaftet. Die Baskin war damals Gemeinderätin der linken Basken-Partei Herri Batasuna. Laut eigener Aussage wurde sie in Haft von der spanischen Polizei unter Folter zu einem Geständnis gezwungen, dass sie mit der baskischen Terrororganisation ETA kollaboriert haben soll.

Bild: jon urbe/ argazki press

2016 in der Schweiz verhaftet

Als sie Ende 1999 frei kam, widerruft sie ihre Aussagen. Trotzdem wurde sie schliesslich 2009 wegen «Unterstützung einer Terrororganisation» in einem Makroprozess zu sechs Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Daraufhin floh Txapartegi in die Schweiz.

Hier brachte sie ihre Tochter zur Welt. Doch am 6. April 2016 wurde sie erneut verhaftet, diesmal in der Schweiz. Spanien forderte die Auslieferung, Txapartegi stellte ein Asylgesuch. Seitdem sass sie in der Schweiz in Haft. Ihre Beschwerde gegen die Auslieferung nach Spanien wurden bereits in zwei Instanzen abgewiesen.

Ob Txapartegi nun die Grundlage dafür habe, Schadensersatz für die lange Haft in der Schweiz zu fordern, ist unklar. «Nekanes Fall ist sehr speziell, nun müssen die Juristen diesen Sachverhalt klären», sagt Zupfi. (leo)

Das könnte dich auch interessieren: 1348 Franken für das iPhone X?! Diese 5 Smartphones sind auch rahmenlos und viel günstiger «Muslime sind wie afrikanische Karpfen» – das ist der wohl gefährlichste Mönch der Welt Das sind offiziell die 5 schwierigsten Fragen der Theorie-Prüfung – antwortest du richtig? «Scrubs»-Doktor macht eine überraschende Entdeckung – und er ist wirklich nicht allein damit

Folter in Eritrea:

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo