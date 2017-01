Bild: KEYSTONE

7-Jährige an Brust nuckeln lassen: Mutter von Sex-Vorwürfe freigesprochen

Update: Laut «Blick» ist die Mutter vor Gericht freigesprochen worden und erhält gut 2500 Franken Schadensersatz und Genugtuung.

Vor dem Bezirksgericht Dietikon ZH steht am Mittwoch eine Frau, die der Schändung und der sexuellen Handlungen mit ihrer Tochter beschuldigt wird. Der Staatsanwalt fordert eine bedingte Geldstrafe. Anzeige erstattet hatte der getrenntlebende Ehemann der Beschuldigten. Diese bestreitet die Vorwürfe.

Die Anklage bezieht sich auf Vorfälle, die sich von Herbst 2011 bis Ende 2014 in der Familienwohnung zugetragen haben sollen. Anzeige erstattet hatte der Mann, nachdem die Frau mit der gemeinsamen siebenjährigen Tochter nach Weihnachten 2014 aus der Wohnung ausgezogen war.

Gemäss Schilderung in der Anklageschrift hatte die Frau immer wieder eine ungute Nähe zum Kind gesucht: Sie habe das vier- bis siebenjährige Mädchen an ihrer Brust nuckeln lassen, wobei das Kind die andere Brust jeweils gestreichelt habe.

Die Beschuldigte weist die Vorwürfe zurück. Wie Verteidigerin Karen Schobloch zur Nachrichtenagentur SDA sagte, ist der Hintergrund der Anzeige ein «hochstrittiger Trennungskonflikt». Angaben verschiedener Medien zum Fall kommentierte die Verteidigerin nicht. Solange kein rechtsgültiges Urteil vorliegt, gilt die Unschuldsvermutung.

Gemäss Anklage geht es nicht ums Stillen

Im Vorfeld des Prozesses am Bezirksgericht Dietikon war eine öffentliche Diskussion darüber aufgekommen, wie lange ein Kind gestillt werden soll oder darf. Sie zielte allerdings am vorliegenden Fall vorbei: Gemäss Anklage ging es überhaupt nicht ums Stillen, also Nahrungsaufnahme. Die Mutter habe schon lange zuvor abgestillt.

Staatsanwalt Pascal Gossner klagt die Frau denn auch der mehrfachen Schändung und der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern an. Die Frau sei sich bewusst gewesen, dass die Tochter «die Handlungen nicht richtig einordnen konnte und diesbezüglich urteilsunfähig war». Er beantragt eine bedingte Geldstrafe von 280 Tagessätzen zu 30 Franken.

Das Strafgesetzbuch sieht für Schändung eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren oder eine Geldstrafe vor. Sexuelle Handlungen mit Kindern werden gemäss Gesetz mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet. (cma/sda)

