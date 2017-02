Ständerat will Subventionen für Kinderkrippen

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Deutschland in Basel gefasst

Nach einem Tötungsdelikt an einer 22-Jährigen im deutschen Ahaus ist am Dienstag in Basel ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann war europaweit zur Festnahme ausgeschrieben.

Der 27-jährige Nigerianer werde dringend verdächtigt, in der Nacht auf Samstag in Ahaus im Bundesland Nordrhein-Westfalen einer Frau zahlreiche Stichverletzungen zugefügt zu haben, heisst es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Münster. Die 22-Jährige ist an den Folgen der Verletzungen an Oberkörper und …