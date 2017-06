Bild: AMC

Bin ich die Hipster-Entwicklungshilfe? Gedanken zum Thema Crowdfunding

Erinnerst du dich an dein erstes Mal? Warst du da proud to be crowd? Und was hast du gefundet? Mein erstes Crowdfunding war kurz nach der Gründung des Schweizer Crowdfunding-Portals wemakeit: Das grossartige Team eines grossartigen Schweizer Films, von dem ich bereits ahnte, dass ihn kaum jemand würde sehen mögen, wollte seinen grossartigen Soundtrack vor dem Kinostart noch etwas pimpen.

«Get rich or die tryin'.»

Ich gab ihnen gerne Geld. Ich war euphorisch, ich dachte, wow, dies ist das Modell der Zukunft. Funden war wie Liken, bloss existenzieller. Und auf idealistische Weise tollkühn. Schliesslich wusste man nicht, ob wirklich etwas Brauchbares dabei herauskam. Ein Glücksspiel.

Bild: Universal

Doch kaum hatte ich den flotten Filmern meinen Betrag zugesprochen, sah ich, dass mindestens ein Dutzend meiner Facebook-Freunde auch schon ihre Projekte lanciert hatten. Und stündlich wurden sie mehr: Eine wollte fortan nur noch von der Kreuzstich-Stickerei leben, ganz viele Bands wollten ganz viele Alben machen. Jemand wollte sich einfach mal ne Auszeit in Australien nehmen, was irgendwie entwaffnend ehrlich war. Irgendwer designte Schmuck aus dem Innenleben alter Uhren, einer wollte nur noch Tiere ausstopfen, eine Familie wollte davon leben, fahrbare Untersätze für Aquarien herzustellen. Hä?

Kommt dies dabei heraus, wenn man das «privat» von Privatwirtschaft zu ernst nimmt?

Okay, das ist jetzt etwas überspitzt, niemand wollte Tierpräparator werden, und die Aquarien auf Räder gab's zwar wirklich, aber nicht in meinem Facebook-Freundeskreis. Auf jeden Fall waren alle sehr nett, alle taten sehr bedürftig, geradezu devot, alle machten mir ein schlechtes Gewissen, bis ich dachte: Wieso zum Teufel soll ich eigentlich eure Hobbys finanzieren? Bin ich die Hipster-Entwicklungshilfe?

Umfrage Das würde ich gern schwarmfinanzeren Das Freitagsbier der watson-Redaktion.

Die live ausgestrahlte Psychoanalyse aller «Bachelorette»-Kandidaten.

Eine neue Nietzsche-Gesamtausgabe.

Abstimmen 3 Votes zu: Das würde ich gern schwarmfinanzeren 33% Das Freitagsbier der watson-Redaktion.

0% Die live ausgestrahlte Psychoanalyse aller «Bachelorette»-Kandidaten.

0% Eine neue Nietzsche-Gesamtausgabe.

Bild: Columbia Pictures

Als ich vor kurzem aus den Ferien nach Hause kam, war die Schweiz im Crowdfunding-Taumel: Tausende hatten sogenannt «sehnsüchtig» (auf jeden Fall las ich x-mal «Wie gross muss die Sehnsucht nach gutem Journalismus sein!») für das zukünftige Online-Medium «Republik» gespendet.

Tausende hatten sich erhoben, zu einer Bewegung formiert und voller Vertrauen gesagt: Macht mit meinem Geld das Beste! Es roch nach Revolution. Oder wenigstens nach einer delegierten Revolution.

Ich gebe zu, ich war gerührt. Das war gross. Das hatte Kraft und hollywoodeskes Pathos. Wer bekennt sich schon zum Journalismus (okay, viele tausend User bekennen sich zu watson, danke dafür ... allerdings müsst ihr für uns auch nichts bezahlen)? Ich überlegte kurz, mich ihnen anzuschliessen.

Bild: Universal

Doch da sah ich schon ein neues Food-Magazin von aufrichtigen und kenntnisreichen Menschen, das ebenfalls viel Geld wollte, und ein Kunstprojekt im Tessin, an dem wirklich tolle Künstler mitwirken, und dann sind da auch noch diese genialen jungen Wissenschaftler, die Geld brauchen, um ein ganz besonderes Flugzeug zu bauen, und ein schönes Kochbuch möchte finanziert werden ...

Umfrage Wie oft hast du dich schon an einem Crowfunding beteiligt? Weniger als einmal.

Einmal.

Öfter als einmal.

Was geht euch das an? Blöde Datenüberwachungs-Gesellschaft!

Abstimmen 3 Votes zu: Wie oft hast du dich schon an einem Crowfunding beteiligt? 0% Weniger als einmal.

0% Einmal.

33% Öfter als einmal.

0% Was geht euch das an? Blöde Datenüberwachungs-Gesellschaft!

Wieso klingen Crowdfunding-Aufrufe immer ein kleines bisschen nach den Annoncen eines Puffs?

... und in der Post lagen 27 Bettelbriefe von Hilfswerken, die allesamt nicht an sich selbst, sondern an Menschen in echter Not dachten. Der «Guardian» erinnerte mich überdies sehr nett daran, dass ich ihm vor einem Jahr mal einen irrsinnig lieben Unterstützungsbeitrag geschickt und dafür nicht nur ewige Dankbarkeit, sondern auch eine hochwertige Baumwolltasche erhalten hatte.

Bild: Warner Bros.

Ja, ist ja schon gut, der «Guardian» kriegt wieder Geld, kein Problem, ich kann ohne den «Guardian» nicht leben. Ohne «wikipedia» auch nicht. Aber die «Krautreporter» kriegen keins mehr, von denen bin ich enttäuscht. Und die «Republik» erst, wenn sie mir bewiesen hat, dass ich sie brauche. Dann werd ich Abonnentin. Versprochen.

«Bin i gopfriedstutz en Kiosk; oder bin ich öppe-n-e Bank; oder gsehn i us wie-n-es Hotel oder wie-n-en Kasseschrank?»

Ich rechnete trotzdem. Ich ging auf die Funding-Statistik und sah, dass die «Republik» mein Geld schon lange nicht mehr nötig hatte. Leider auch, dass das Food-Magazin trotz meines Geldes nie auf einen grünen Zweig kommen würde. Ich sparte also über 360 Franken. Und ich spürte, wie sich ein schlechtes Gewissen anschlich.

Bild: Twentieth Century Fox/ Sue Adler

Aber wieso eigentlich? Genau so sehr, wie das eine Ego finden kann, dass es Geld braucht, um seinen Trip zu verwirklichen, kann auch das andere Ego entscheiden, ob es diesen Trip braucht. Denn am Ende ist auch Crowdfunding knallharter Kapitalismus. Auch wenn mir vorgegaukelt wird, durch Crowdfunding ein besserer Mensch zu sein.

Aber ich war noch nie ein besonders guter Mensch. Und die nächsten 357 Hipster, die mit selbstdesignten Glacéstängeli, Bomberjacken aus recycelten Velopneus oder stylishen Alpenholzregalen für die neu angeschaffte Vinylplattensammlung an das Gute in mir appellieren, können mir am Ranzen hangen.

Das Filmmagazin «Empire Online» hat gesprochen: Das waren die besten 25 Filme 2016

Das könnte dich auch interessieren: Vergiss Roger Federer! Diese 13 Schweizer Weltrekorde haben es in sich «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team 53 Bilder, die zeigen, warum Frauen länger leben als Männer Trump ist back home – diese 3 Probleme machen ihm die nächsten Tage zur Hölle Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Die Schweiz ist ein Kokain-Paradies – 17 Fakten zum globalen Drogenkonsum Essential hat das sagenumwobene Smartphone enthüllt, das Apple und Google gerne hätten Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte «Wäre wohl nicht aufgetreten»: Das sagt Helene Fischer zum 8-Minuten-Pfeifkonzert Multimillionär mit «B-Lizenz»: Mark Streits Beispiel zeigt, wie die NHL funktioniert Wenn du diese 25 Situationen kennst, warst du ein echtes Schweizer Badi-Kind Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an Mehr Menschenhandel in der Schweiz: Flüchtlingsfrauen werden zur Prostitution gezwungen Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein «Slap her pussy» – dieser Trend unter Mädchen hat es in sich Vergiss Schul- und Uni-Prüfungen! Dieser Test bereitet dich WIRKLICH auf das Leben vor Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst: Die besten Mafia-Filmzitate aller Zeiten Die 9 Phasen des Uni-Semesters, die alle Studenten kennen Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo