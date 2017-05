Schwarzer Sonntag für die SBB – gleich zwei Personenunfälle sorgten für Zugausfälle

Nicht nur wer mit British Airways unterwegs ist, braucht heute Geduld. Auch wer mit dem Auto aus dem langen Auffahrtswochenende in Italien oder dem Tessin auf dem Rückweg nach Norden ist, muss sich auf Wartezeiten gefasst machen. Ebenso wer per Zug von oder nach Bern reisen will.

Die SBB hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Bahnverkehr ist am späteren Sonntagmorgen auf den Hauptachsen im Raum Bern vorübergehend vollständig unterbrochen. Grund ist ein Personenunfall im Bereich des …