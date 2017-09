Nicole war eigentlich schon tot – jetzt erzählt sie, wie sie die Magersucht besiegt hat

Als Nicole Knörr in die Klinik eingeliefert wird, ist sie so stark abgemagert, dass sie eigentlich nicht mehr leben dürfte. Die junge Leibstadterin überlebt. Ihren Leidensweg und wie sie aus der Magersucht herausgefunden hat, schildert sie nun in einem Buch.

Sie sitzt an diesem sonnigen Herbstmorgen auf einer Mauer im Zentrum von Baden. Ihre braunen mandelförmigen Augen leuchten. Sie lacht. Nicole Knörr wirkt entspannt und scheint mit sich eins. Sie blickt hinunter an die Limmat. Ihr Leben ist im Fluss – wieder.

Nicole Knörr trägt ein schwarzes, armfreies Kleid. Mit dem Selbstverständnis einer 21-jährigen selbstbewussten Frau. Beim Blick auf ihre Arme erhält dieses makellose Bild Kratzer. Narben, inzwischen verheilt, aber Zeugen, die bei Nicole …