Keine Sozialhilfe mehr für vorläufig Aufgenommene – das sind die kantonalen Abstimmungen

Im Kanton Zürich sollen vorläufig Aufgenommene keine Sozialhilfe mehr bekommen. In Luzern will man nur noch eine Fremdsprache auf Primarstufe unterrichten und in Baden will Geri Müller nochmals Stadtammann werden. Das sind die wichtigsten Abstimmungen in den Kantonen und ihre Resultate.

Darum geht es: Der Zürcher Kantonsrat will vorläufig Aufgenommenen die Sozialhilfe streichen. Sie sollen nur noch Asylfürsorge erhalten, also deutlich weniger Geld. Gegen den Entscheid haben die Städte Zürich und Winterthur das Referendum ergriffen und weitere 24 weitere Gemeinden schlossen sich dem an.

Das ist das Resultat: Die ersten Hochrechnung des Statistischen Amtes geht von einem Ja-Anteil von 69,1 Prozent aus. Wird die Vorlage angenommen, erhalten Flüchtlinge mit Status F …