Mit Spezialbemalung: So sieht das neueste Flugzeug der Swiss aus

Hype, Hype! Die ganze Welt verliebt sich gerade in diesen Pool nahe Luzern

Wie schafft man es 2016 als Touristiker weltweit in den Fokus potentieller Gäste? Man lade einen sogenannten «Reiseblogger» oder eine «Reisebloggerin» ein, offeriere ihm oder ihr ein paar nette Gratis-Tage in einem netten Hotel mit netten Annehmlichkeiten und hoffe auf nette Bewertung der- oder desselben und millionenfache Verbreitung durch nette Menschen auf Instagram et cetera, die einfach nur eins wollen: Den nächsten netten Hype.

