Bild: KEYSTONE

«Die Crew hat da keinen Zugang»: Swiss-Piloten warnen vor Brand an Bord

benjamin weinmann / schweiz am Wochenende

Müssen Passagiere von Flügen aus Europa in die USA bald ohne Laptops und Tablets auskommen? Die Frage steht weiterhin im Raum, da diese Woche Gespräche zwischen der EU und der USA ergebnislos blieben. Auf Flügen aus dem Nahen Osten haben die USA das Laptop-Verbot an Bord bereits verordnet. Zuletzt wurde über eine Ausweitung der Regel auf europäische Fluggesellschaften diskutiert.

Jetzt auf

Den Linienpiloten in der Schweiz würde eine solche Regel gar nicht gefallen. Lukas Meyer, Präsident von Aeropers, dem Verband der Swiss- und Edelweiss-Piloten, hat Bedenken, weil die Computer mit ihren Lithium-Ionen-Akkus in den Frachtraum müssten. «Die Sicherheit würde klar beeinträchtigt», sagt Meyer. Das Problem: «Ein Brand wegen eines überhitzten Akkus könnte im Frachtraum von der Besatzung kaum gelöscht werden, da die Crew keinen Zugang dazu hat.»

Zwar gibt es ein Feuerlöschsystem im Frachtraum, doch ist es für Meyer unwahrscheinlich, dass dieses einen Laptop-Brand in den Griff bekommen würde. «Somit ist es besser, den Akku in der Kabine zu haben, wo man wenigstens eine Chance hat, das Gerät zu kühlen, um ein Feuer zu vermeiden oder bei einem Brand zu löschen. «Darauf wird die Besatzung geschult.»

Bild: SEDAT SUNA/EPA/KEYSTONE

«Wenns ganz schlimm kommt ...»

Die Überhitzungsgefahr würde durch die Lagerung im Frachtraum erhöht, glaubt der für die Swiss fliegende Pilot. «Die Passagiere arbeiten oft bis kurz vor Reiseantritt noch am Computer und werden ihn dann kurzfristig vor der Gepäckaufgabe in den Check-in-Koffer legen.» Manche würden dann den Computer nicht ordnungsgemäss runterfahren, sondern im Stand-by-Modus belassen, in der er heisslaufen könnte. «Wenn es ganz schlimm kommt, liegt um den Laptop herum brennbares Material wie Papier oder Kleider», sagt Meyer.

Swiss-Sprecherin Karin Müller sagt, man habe in den letzten Tagen mit einer Umsetzung der Regel unmittelbaren rechnen müssen. «Deshalb haben wir präventiv für die ersten Stunden eines solchen Szenarios bereits entsprechende Behälter organisiert, um beim Gate die Handys und Laptops einsammeln zu können.» Heute ist es erlaubt, Geräte mit einer Akku-Leistung von bis zu maximal 100 Wattstunden einzuchecken. Seit März dürfen Computer auf Flügen von acht muslimischen Ländern in die USA nicht mehr an Bord genommen werden. Die USA befürchten, dass darin Sprengsätze versteckt werden könnten. Bei einem Verbot für alle EU-Länder wären mehr als 3250 Flüge pro Woche in die USA betroffen.

Nach den Gesprächen vom Mittwoch zwischen den USA und der EU soll kommende Woche in Washington weiterverhandelt werden. Laut dem Bundesamt für Zivilluftfahrt ist die Schweiz an den Gesprächen beteiligt, in Koordination mit den EU-Ländern. Auch Kontakte mit den US-Behörden würden gepflegt. Beim Flughafen Zürich heisst es, man habe zurzeit keine gesicherten Hinweise auf ein erweitertes Elektronik-Verbot. Zusammen mit den Partnern treffe man aber Vorbereitungen, um Abläufe rasch anpassen zu können.

Das könnte dich auch interessieren: Trump hat sich gerade noch mehr in Schwierigkeiten gebracht – mit diesen 2 Aussagen Radikale Abtreibungsgegner machen auf Instagram Jagd auf verunsicherte Schwangere 10 mysteriöse Entdeckungen, die uns heute noch verblüffen Comeys Rache «Je mehr Menschen in Städten leben, desto besser geht es dem ganzen Land» Dank der Hater-App wissen wir: Diese 10 Dinge hassen die Schweizer mehr als alle anderen Fiala redet und redet – doch Girod macht in nur 40 Sekunden alles klar Frauen legen den Tampon beiseite: Was du über «Free bleeding» wissen musst Hier nun ein paar Leute, die sich «attraktiver» photoshoppen wollten – und scheiterten Ätschi Bätschi! In der «Bachelorette» gibts Männer im Bett und beim Halbblutt-Ballett Das lustige Preis-Ratequiz aus dem völlig gaga gewordenen Stadtzürcher Immobilien-Markt Swisscom, Sunrise, Salt, M-Budget oder doch Lyca? Der Vergleich zeigt, wer günstiger ist Der wohl bekannteste Rücken von Instagram – er war schon fast überall «Ich kann euch beim Sex hören» und 18 andere geniale WiFi-Namen, die du klauen solltest Von Joint bis Pink Floyd: Das sind die Reaktionen zur neuen 20er-Note Ist Trump verrückt? Und wenn ja: Wie kann er gefeuert werden? Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien Trump macht den Nixon: Wird Comeys Entlassung sein Watergate? Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo