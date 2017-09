Bild: KEYSTONE

PC-7-Flugzeug der Schweizer Armee vom Radar verschwunden

Ein PC-7-Flugzeug der Schweizer Armee ist am Dienstagmorgen von den Radarschirmen verschwunden. Das Flugzeug war in Payerne gestartet und kam nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt in Locarno an, wie die Armee mitteilte. Über das Schicksal des Flugzeugs und des Piloten lagen zunächst keine Angaben vor. (whr/sda)

Folgt mehr in Kürze.

