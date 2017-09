Bild: KEYSTONE

Wrack des verschollenen PC-7-Flugzeugs der Schweizer Armee gefunden – Pilot noch vermisst

Ein PC-7-Flugzeug der Schweizer Armee ist am Dienstagmorgen verschwunden. Das Flugzeug war in Payerne gestartet und kam nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt in Locarno an, wie die Armee mitteilte. Am Nachmittag wurde das Wrack im Gebiet es Schreckhorns gefunden. Der Pilot wurde noch nicht gefunden. Die Suchaktion werde fortgesetzt, werde aber durch die schwierigen Wetterverhältnisse behindert.

Das Propellerflugzeug hob kurz nach 8 Uhr vom Flugplatz Payerne VD ab und hätte kurz nach 9 Uhr in Locarno eintreffen sollen, wie Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA sagte. An Bord befand sich demnach nur der Pilot.

Der Pilot habe sich nicht im Kampftraining befunden, sondern hätte das Flugzeug von Payerne nach Locarno bringen sollen, sagte Daniel Reist am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Kein Schleudersitz

Die zweisitzigen, propellerturbinengetriebenen Pilatus PC-7 dienen der Armee vor allem als Schulflugzeuge. Über einen Schleudersitz verfügen die Flugzeuge nicht.

Die Trainingsflugzeuge, die bis zu zwei Personen Platz bieten, werden nicht permanent mit einem Radar überwacht. Der Pilot meldet sich am Abflugort ab und danach am Ankunftsort wieder an.

Mit dem PC-7-Team unterhält die Schweizer Luftwaffe auch eine Kunstflugformation, die bei Flugshows im In- und Ausland auftritt. Die Staffel geriet im Februar dieses Jahres bei einem Zwischenfall an den Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz GR in die Schlagzeilen, als eines der Flugzeuge ein Zugseil einer Seilbahnkamera touchierte. (whr/sda)

