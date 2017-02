Screenshot: Flightradar24

Gestrandeter Swiss-Flieger ist wieder zuhause

Die vor Wochenfrist im kanadischen Iqaluit gestrandete Boeing 777-300ER der Swiss ist zurück in der Schweiz. Die Maschine landete um 8.15 Uhr in Zürich-Kloten.

Der Flieger hatte am Mittwoch vor einer Woche in Kanada ausserordentlich landen müssen, weil das linke Triebwerk ausgefallen war. Er war auf dem Weg von Zürich nach Los Angeles gewesen. Die Passagiere hatten ihre Reise erst nach 24 Stunden mit einer Ersatzmaschine aus New York fortsetzen können.

Die lädierte Boeing 777 blieb derweil in Iqaluit. Am Samstag war aus Zürich ein Ersatztriebwerk nach Iqaluit geflogen worden. Weil es vor Ort keinen Hangar gibt, musste das neue Triebwerk in einem behelfsmässig aufgestellten beheizten Zelt montiert werden. Draussen herrschten Temperaturen von bis zu -30 Grad.

Flight #LX5177 from Iqaluit to Zurich - B777 Reg. HB-JND returns to Zurich with a new engine https://t.co/ibUpYn3WaJ pic.twitter.com/qRTeuWYyMb — Breaking Flight News (@FlightBreaking) 9. Februar 2017

(erf)

Das könnte dich auch interessieren: Hilfe, ich mach schon wieder ein Orgasmus-Gesicht! «Fifty Shades Darker» ist sooo ... Picdump* für alle! (Auch für die, die nicht lesen können. Es hat viele Bilder) 30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Bern ist Jetzt wissen wir also, was Melania Trump in den nächsten Jahren so vor hat ...

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨