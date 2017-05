Lastwagen fährt in Ballwil auf Gartenterasse und kracht gegen Restaurant

Ein Lastwagen ist am Montag in Ballwil LU über die Gartenterrasse in ein Restaurant gefahren. Verletzt wurde niemand.

Der Lastwagenchauffeur sei um 08.30 Uhr aus unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug direkt von einem Kreisel auf die Terrasse des Restaurants «Rosegg» gefahren, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Es sei hoher Sachschaden entstanden.

Luzerner Polizei

Die Unfallursache wird von der Luzerner Polizei abgeklärt. Der Lastwagenfahrer wurde vom Rettungsdienst betreut. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Frontale Kollision zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer

Das könnte dich auch interessieren: «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Warum es schiefgehen kann, wenn YouTuber auf Kriegsreporter machen Bevor du in die Ferien abhaust: Hier die 11 wichtigsten Ferien-Starterkits Manchester in Alarmbereitschaft: Entwarnung nach Grosseinsatz Die 21 witzigsten Job-Inserate aus aller Welt Schleichender Jodmangel in der Schweiz: Werden wir wieder zu «Idioten der Alpen»? Grünen-Chefin Rytz: «Wir haben punkto Energiewende viel bessere Karten als Deutschland» 17 Dinge, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du in der IT arbeitest Von A wie Assistkönig bis Z wie Zuschauer: Das ABC der Bundesliga-Saison Eine Million Gründe, warum ich nie wieder an ein Konzert gehen werde «Arena»-Fight ums Fleisch: Veganerin fetzt Verbotsgegner – und alle lieben Bauer Capaul 7 klassische Handy-Chats vom Wochenende, die jeder kennt – und was dahinter steckt 10 mysteriöse Entdeckungen, die uns heute noch verblüffen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo