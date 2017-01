Wird «60 Minuten» Blochers neue Gratis-Sonntagszeitung?

Nachdem der «Schweizer Journalist» im August 2016 kolportiert hat, dass Christoph Blocher eine neue Gratis-Sonntagszeitung plant, scheint sich das Projekt nun zu konkretisieren. Wie der Tages-Anzeiger berichtet, hat sich der Verleger der «Basler Zeitung» über ein Anwaltsbüro zwei Markennamen registrieren lassen.

Die beiden Marken heissen «60 Minuten am Sonntag» und «1 Stunde». Das dazugehörige Logo erinnert sowohl vom Namen her als auch vom Erscheinungsbild an die Pendlerzeitung «20 Minuten» des Medienhauses Tamedia.

Hinter dem Projekt steht Rolf Bollmann, Geschäftsführer der «Basler Zeitung» (BaZ). Er gilt als Vater der Pendlerzeitung «20 Minuten». «Wir prüfen derzeit mehrere Namensvarianten», bestätigt Bollmann gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Das Projekt für eine Gratis-Sonntagszeitung sei aber alles andere als spruchreif. (whr)

Das könnte dich auch interessieren: Streit der «Kuhteiler» – warum ein Bauer auf den «Crowdbutcher» losgeht Wenn das die Food-Trends für 2017 sein sollen, kann man sich gleich die Kugel geben Der «Blackout» kommt – und die Gefahr ist grösser als viele glauben 15 Blockbuster, an denen du 2017 nicht vorbeikommst

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️