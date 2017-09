Bild: KEYSTONE

Wassermassen, Felsstürze, Murgänge – Bondo kommt nicht zur Ruhe

Ein grosser Teil des Bergells von der Umwelt abgeschnitten. Ein weiterer Murgang in Bondo und ein überlaufender Bach am Malojapass unterbrachen in der Nacht auf Freitag die Strassen an beiden Enden des Tals.

Am Fuss des Malojapasses wurde die einzige Verbindung ins Engadin, die Malojastrasse, auf mehreren hundert Metern Länge mit Geröll bedeckt. Schwerwiegender sind aber die neuen Verschüttungen in Bondo. Nach einem Gewitter und kleineren Bergstürzen walzte sich um halb zehn Uhr am Donnerstagabend erneut ein Murgang durch das Val Bondasca bis nach Bondo.

Einmal mehr wurde die Talhauptstrasse überschwemmt und weiter beschädigt. Erstmals ergossen sich die Geröllmassen über den Bergfluss Maira auf die andere Seite des Tales und deckten dort die alte Talstrasse zu, welche als Umleitung um Bondo diente. Die Räumung dieser Verbindung aus dem Bergell in Richtung Italien dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Tage dauern.

Ebenfalls zum ersten Mal erreichte Geröll die Ortschaft Spino, die auf der anderen Talseite gegenüber von Bondo liegt. Mehrere Häuser wurden beschädigt. Die Bewohner und Hotelgäste wurden in Sicherheit gebracht. (sda/sar)

Der Bergsturz bei Bondo: die Tragödie will kein Ende nehmen

Neuer grosser Bergsturz bei Bondo Video: srf/SDA SRF

