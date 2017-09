Felssturz im Maggiatal – Kantonsstrasse und zwei Häuser beschädigt

Am Samstagnachmittag hat sich im Maggiatal im Kanton Tessin ein Felssturz ereignet. Die Kantonsstrasse und zwei Häuser wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Tessin Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Bei den zwei betroffenen Gebäuden handelt es sich um Ferienhäuser, wie die Kantonspolizei Tessin in einer Mitteilung schreibt. Bei einem Haus sei das Dach beschädigt worden, beim anderen ein Fenster. Zum Zeitpunkt des Ereignisses seien die beiden Häuser nicht bewohnt gewesen.

In der nahen Ortschaft Peccia fiel der Strom vorübergehend aus. Die Kantonsstrasse bleibt gemäss Polizeimitteilung bis auf weiteres gesperrt. Der Kantonsgeologe will am Sonntagmorgen vor Ort eine Lagebeurteilung vornehmen. (wst/sda)

Neuer grosser Bergsturz bei Bondo 49s Neuer grosser Bergsturz bei Bondo Video: srf/SDA SRF

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo