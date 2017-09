Nekane wird überraschend freigelassen – Spanien zieht Haftbefehl zurück

Nekane Txapartegi sitzt seit 17 Monaten in Zürich im Gefängnis und sollte nach Spanien ausgeliefert werden. In den Staat, in dem sie laut eigener Aussage gefoltert wurde. Nun hat Spanien den Haftbefehl gegen Txapartegi aufgehoben – wegen Verjährung.

Spanien zieht das Auslieferungsgesuch für Nekane Txapartegi zurück. Dies schreibt Rolf Zopfi, Sprecher der Menschenrechtsorganisation «Augenauf», in einer Medienmitteilung. Durch die Reduktion der Haftstrafe im Februar auf drei Jahre und sechs Monate findet eine kürzere Verjährungsfrist Anwendung. Somit ist der Haftbefehl gegen Txapartegi nichtig.

«Sie sollte in den nächsten Tagen freikommen. Das kann heute sein oder in einer Woche», so Zopfi zu watson. Zwar könne innert drei Tagen …