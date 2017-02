Postauto fährt in St. Gallen frontal gegen Baum - 7 Verletzte

Frau beim Schlitteln in Bellwald VS tödlich verunglückt

Eine 34-jährige Frau ist am Sonntag in Bellwald im Oberwallis beim Schlitteln von der Piste abgekommen und in einen Baum geprallt. Sie verstarb vor Ort.

Die Frau gehörte zur Belegschaft eines Bergrestaurants, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Angestellten wollten nach Arbeitsschluss mit dem Schlitten gemeinsam nach Bellwald hinunter fahren.

Gegen 17.30 Uhr kam es zum tödlichen Unfall. Beim Opfer handelte es sich um eine ausländische Staatsangehörige, wie die Walliser …