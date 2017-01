Erleichterte Einbürgerung: Wer weniger als 8 Punkte schafft, darf nicht abstimmen gehen Bild: KEYSTONE

Die Schweiz stimmt über die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration ab. Heisst das, sie bekommen jetzt automatisch den roten Pass? Dürfen dann plötzlich Hunderttausende mehr abstimmen gehen? Was passiert, wenn sie keine Landessprache beherrschen? Teste dein Wissen – und ob du am 12. Februar mit gutem Gewissen an die Urne darfst.

1. Was passiert, wenn du auf dem Stimmzettel «Ja» schreibst? Du lehnst die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration ab. Du nimmst die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration an. 2. Wieviele Personen der dritten Ausländergeneration in der Schweiz könnten theoretisch die erleichterte Einbürgerungen beantragen? 110'000 25'000 9000 230'000 3. Warum dürfen Antragsteller nicht älter als 25 sein? Weil viele Staaten Gesetze kennen, die doppelte Staatsbürgerschaften ab 25 ausschliessen. Damit Männer auf diesem Weg nicht die Militärdienstpflicht umgehen können. Weil der Wille zur Integration erfahrungsgemäss ab 30 rapide abnimmt. Reine Willkür. 4. Wer wäre bei Annahme der Vorlage verantwortlich für die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration? Die Gemeinde Der Kanton Der Bund Der Friedensrichter 5. Dieses Abstimmungsplakat ist auf Kritik gestossen. Warum? X90184 Weil 99 Prozent der Menschen, die bei Annahme der Vorlage eine erleichterte Einbürgerung beantragen könnten, aus Europa stammen. Burkaträgerinnen dürfte es darunter keine haben. Weil es von der SVP stammt, dies auf dem Plakat aber nicht ersichtlich ist. Weil das Gesetz die erleichterte Einbürgerung von Burkaträgerinnen explizit ausschliesst. Weil die darauf abgebildete Frau nicht um Erlaubnis gefragt wurde. 6. In welchem Fall kommen Antragsteller in den Genuss einer automatischen Einbürgerung? Wenn sie sich in der Wohngemeinde in mindestens drei Vereinen engagieren. Wenn sie alle vier Landessprachen beherrschen. Wenn sie ein jährliches Einkommen von mindestens 500'000 versteuern. Es gibt auch mit dem neuen Gesetz keine automatischen Einbürgerungen. 7. Welcher der folgenden Faktoren zeigt den Behörden, dass ein Antragssteller nicht ausreichend integriert ist? Er bezieht Sozialhilfe. Er geht nie abstimmen. Er spricht kein Deutsch. Er wechselt ständig seinen Wohnort. 8. Was kostet den Anttragssteller die erleichterte Einbürgerung? Sie ist gratis. 0.5 Prozent des steuerbaren Jahreseinkommens. 100 Franken. Minderjährige Antragsteller zahlen 250, volljährige 500 Franken. 9. 2004 lehnte das Schweizer Stimmvolk erleichterte Einbürgerungen an der Urne klar ab. Worum ging es damals? Ebenfalls um die dritte Ausländergeneration. Ebenfalls um die dritte Ausländergeneration, aber nur aus EU-Ländern. Um die erleichterte Einbürgerung von ausländischen Ehegatten. Die zweite Generation sollte erleichtert, die dritte automatisch eingebürgert werden. 10. Welche Parteien haben die Nein-Parole ausgegeben? SVP, FDP SVP, SD, EDU SVP, BDP Keine