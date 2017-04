1. Eine einfache Frage zum Einstieg: Wie viele Atomkraftwerke gibt es in der Schweiz?

In Atomkraftwerken zur Gewinnung von Energie.

In der Forschung, Industrie und Medizin.

So viel, dass man damit die Halle des Zürcher Hauptbahnhofs füllen könnte.

So viel, dass man damit ein Olympiaschwimmbecken füllen könnte.

So viel, dass man damit das ganze Zürcher Hallenstadion füllen.

Der grösste Teil des Schweizer Atommülls landet auf dem afrikanischen Kontinent. Dort wird er in Lagern unter der Erde gekühlt.

Zur Abkühlung wird der radioaktive Abfall an einer besonders tiefen Stelle im Meer versenkt.

Wenn schon Aargau, dann so richtig Aargau! Der Atommüll kommt in ein Zwischenlager im Atom-Kanton.

5. Bevor radioaktiver Abfall in ein Endlager gebracht werden kann, muss er gekühlt werden. Weisst du, wohin der Schweizer Atommüll zur Kühlung gebracht wird?

Es ist nicht verboten. Die Schweiz schmeisst bis heute einen Teil ihres Atommülls in den Atlantik.

In den 90er-Jahren. Zu dieser Zeit begann man, alles zu verbieten. Zum Beispiel auch LSD.

Das ist bestimmt schon länger her. Ich schätze in den 50er-Jahren wurde das verboten.

Alle 52 Endlager stehen in Russland.

Was für Endlager? Das klingt irgendwie nach 2. Weltkrieg. So etwas gibt es nicht.

In jedem Land in dem es ein AKW gibt, gibt es auch mindestens ein Endlager.

7. Oben haben wir gelernt, dass hochradioaktiver Abfall zur Auskühlung zuerst in ein Zwischenlager transportiert wird. Danach kommt er in ein Endlager. Wie viele Endlager gibt es weltweit?

Unterhalb der Berner Reitschule soll das erste Endlager entstehen. So hofft man, endlich die Autonomen aus der Stadt zu vertreiben.

9. Es gab schon die verrücktesten Ideen, wo überall Atommüll-Endlager gebaut werden könnten. Eine davon haben wir uns aber selber ausgedacht. Findest du heraus, welche?

Australische Wissenschaftler machten sich in den 1980er-Jahren für die Idee stark, sämtliche Bewohner der Neuseeländischen Südinsel auf die Nordinsel umzusiedeln. Auf der freigewordenen Insel könnte dann ein Tiefenlager gebaut werden, ohne dass Anwohner zu Schaden kommen würden.

Münchner Physiker schlugen in den 50er-Jahren vor, den Atommüll über der Antarktis aus dem Flugzeug zu schmeissen. So würden sich die Behälter von selber in die Tiefe schmelzen.