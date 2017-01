Bild: shutterstock

Bestehe das Quiz zum Nationalstrassenfonds oder du darfst nicht abstimmen!

Der NAF bestimmt, wie das Strassennetz in der Schweiz in Zukunft gefördert wird. Am 12. Februar stimmen wir darüber ab. Weisst du worum es geht?

1. Worum geht es beim Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF)? KEYSTONE Um die Schaffung eines Fonds für den Ausbau des Nationalstrassen-und-Agglomerationsverkehrs. Um eine nachhaltige Verkehrspolitik und die Schaffung «grüner» Autobahnen. 2. Gibt es denn nicht schon einen Fonds? KEYSTONE Doch. Seit 2008 gibt es den Infrastrukturfonds. Nein. Bis jetzt wurde das Verkehrsnetz ohne Fonds subventioniert. 3. Braucht es also einen neuen Fonds? KEYSTONE Eher schon Eher nein 4. Wie viel kostet der NAF? KEYSTONE 1 Milliarde Franken 2.5 Milliarden Franken 5. Wie wird der NAF finanziert? KEYSTONE Mehrheitlich aus Steuergeldern wie Mineralölsteuer und Automobilsteuer. Ab 2020 sollen dann auch Elektroautos eine jährliche Pauschale beitragen. Aus Reserven der Bundeskasse. 6. Wenn der NAF teils von der Bundeskasse finanziert wird, fehlt es dann andernorts an Geld? KEYSTONE Nein, eher nicht. Ja, vermutlich schon. 7. Der Benzinpreis wird um 4 Rappen pro Liter erhöht. Sind also die Autofahrer/innen die Leittragenden des NAF? KEYSTONE Nein, nicht wirklich. Ja, das ist unfair! 8. Der NAF kümmert sich neu um Agglomerationsprogramme. Dann gibt es also bald mehr Trams, Busse und Velowege? KEYSTONE Nicht unbedingt Ja genau 9. Wer ist für den NAF? KEYSTONE SVP, FDP, CVP, GLP und BDP SP, Grüne und der Verkehrs-Club Schweiz (VCS). 10. Was sind die Argumente der Gegner? KEYSTONE Die Gegner fürchten eine kostspielige Strassenoffensive, die die Schweiz in eine Betonwüste verwandeln könnte. Die Gegner stören sich vor allem an der Abgabe für Elektroautos und wollen mit dem Fonds lieber erneuerbare Energie fördern. 11. Was sagen die Befürworter? KEYSTONE Der NAF ist ein Kompromiss, von dem die Strassen und der öffentliche Verkehr profitierten. Der NAF ist die verbesserte Version der «Milchkuh»-Initiative, die 2016 abgelehnt wurde. 12. Werden wir dank NAF weniger im Stau stehen? KEYSTONE Ja! Mehr Strassen = Weniger Stau. Nein! Mehr Strassen = Mehr Stau. Das weiss nicht mal Mike Shiva!

