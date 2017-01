Pnos-Anhänger feiern im Kanton Luzern – und kassieren wohl eine Anzeige

Die Partei Pnos (Nationalorientierter Schweizer) hat in Willisau LU ein Konzert veranstaltet. Dafür sollen sie nun angezeigt werden.

Die rechtsextreme Partei Pnos hat für heute Abend ein Unterstützungskonzert geplant. Zunächst hiess es, die Veranstaltung würde im Kanton Aargau stattfinden. Dort kam es zu Personenkontrollen. Doch die Pnos-Anhänger verschoben sich in Richtung Luzern: In Willisau fand das Konzert letztlich statt.

«Wir haben mit den Veranstaltern gesprochen und ihnen mitgeteilt, dass man unverzüglich einschreiten werde, sollte es zu Straftaten kommen», sagte Polizeisprecher Kurt Graf gegenüber «Blick». Mindestens eine Anzeige werde es dennoch für die Veranstalter geben: Sie haben die Veranstaltung nicht bewilligen lassen.

Bereits in mehreren Kantonen gab es am Samstag Polizeieinsätze wegen des geplanten Konzertes. Gemäss Tele M1 schritt die Polizei im aargauischen Sins auf einer Geburtstagsparty ein, die sie für das Neonazi-Konzert gehalten hatte. Zudem gab es Meldungen aus dem Wallis: Dort soll die Kantonspolizei Hinweisen nachgehen, wonach der deutsche Rapper Julian Fritsch alias Makss Damage in Begleitung eines Dutzend Rechtsextremer in einer Bar gesehen worden sein soll.

Fritsch wurde 2016 wegen Volksverhetzung verurteilt. In seinen Texten ruft der deutsche Rapper zu Deportationen in Konzentrationslager auf und knüpft klare Verbindungen zum Nationalsozialismus. Der 28-Jährige ist zudem wegen der Verbreitung von gewaltpornografischen Schriften schuldig.

1. Welche Parteien rühren mit einem «Extrablatt» die Werbetrommel für ihre Anliegen? AfD und NPD SVP und AfD SVP und NPD 2. Welche Partei pflasterte das Land mit diesen Plakaten zu? SVP AfD NPD 3. «Wir stellen uns gegen willkürlich betriebene Masseneinwanderung.» – Bei wem steht dieser Satz im Parteiprogramm? KEYSTONE AfD SVP NPD 4. Welche Partei setzte ein Matterhorn auf das Plakat? AfD NPD Keine davon – das Plakat war eine Fotomontage einer linken Gruppierung in Deutschland. 5. Welche Partei stellte Ausländer pauschal als raubende, vergewaltigende und tötende Männer dar? SVP AfD NPD 6. Welche Partei sah Kinder einst schon hinter Gittern? SVP AfD NPD 7. «Maria statt Scharia» – wer war's? NPD AfD NPD und AFD NPD und SVP 8. Der AfD-Vizevorsitzende Alexander Gauland berief sich in einer Rede im Juni dieses Jahres mehrmals auf den Slogan: «Heute sind wir tolerant und morgen fremd im eigenen Land.» Bei wem hat Gauland abgekupfert? X90145 bei der SVP bei der NPD Bei niemandem. Das ist original AfD. 9. Und zum Abschluss noch ein kleiner Auszug aus einem Parteiprogramm. Von wem ist dieser Satz?: «(...) die muslimischen Zuwanderer stammen oft aus Ländern, in denen keine demokratische Rechtsordnung herrscht. Sie bringen Vorstellungen über Recht und Ordnung mit, die mit unserem Rechtssystem und unseren demokratischen Spielregeln nicht vereinbar sind.» KEYSTONE SVP AfD NPD

