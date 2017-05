12 traumhaft schöne Inseln in der Schweiz, die du vermutlich noch nie gesehen hast

Bist du reif für die Insel? Dann haben wir gute Nachrichten für dich: Für Urlaubsflair fernab vom Festland musst du nicht zwingend ins Flugzeug steigen. Entdecke einfach diese zwölf Schweizer Inseln!

Chaviolas (GR)

Chaviolas ist eine feine kleine Insel inmitten des Silsersees. Auch wenn das Wasser aufgrund der Temperaturen im Oberengadin für die meisten zu kalt sein dürfte, bietet sie immerhin ein gelungenes Sujet für prachtvolle Fotografien.

Île de la Harpe (VD)

80 Meter vom Ufer entfernt liegt die kleine, künstlich angelegte Waadtländer Insel im Genfersee. Von der Stadt Rolle erreicht man sie am besten mit dem Boot oder schwimmend. Im Sommer tummeln sich hier vereinzelte Badegäste.

Isla am Caumasee (GR)

Der Name «Caumasee» lässt sich mit «See der Mittagsruhe» übersetzen. Betrachtet man das friedvolle Ambiente, leuchtet dies ein: Mitten im türkisgrünen Wasser findet sich eine kleine, bewaldete Insel.

bild: watson user

Erreichen kann man diese mit dem Böötli, Pedalo oder schwimmend. Der paradiesische See ist in einem 10-minütigen Spaziergang von der Posthaltestelle Waldhaus aus erreichbar – und sonst gibt es noch eine kostenlose Standseilbahn. Ein Ausflug kann mit attraktiven Wanderungen im Gebiet verbunden, der Hunger im Restaurant direkt am See gestillt werden.

Neptun- und Lorelei-Inseln (UR)

Bild: KEYSTONE

Auf dem Urnersee kann bei warmem Wetter das Südseefeeling mitten im Herzen der Schweiz gefunden werden. Die aufgeschütteten drei Lorelei-Inseln dienen der Renaturierung der Reussmündung und zählen zu den grösseren Attraktionen des Vierwaldstättersees. Bestehend aus Gestein aus dem Gotthard-Eisenbahnbasistunnel laden die vielen flachen Steine Badenixen zum Sünnele und Flanieren ein. Die benachbarte Neptun Inselgruppe entstand gleich, dient jedoch vor allem dem Naturschutz: Hier soll seltenen Pflanzen- und Tierarten ein naturnaher Lebensraum geboten werden.

Insel Lützelau (ZH)

Auf der Insel Lützelau können während Sommernächten Abenteuergeschichten geschrieben werden. Neben einem kleinen Restaurant lockt die Insel insbesondere Natur- und Campingfreunde mit der Möglichkeit zum Zelten an. Auch der Insel-Brunch und die wöchentliche Happy Hour versprechen schöne Stunden fern vom Festland. Erreicht wird die Insel mit dem Lütz-Shuttle ab Rappi, einem Taxiboot oder privaten Booten.

Schloss Bottmingen (BL)

Zugegeben, Bottmingen ist mehr ein Schloss als eine Insel, sprich das Schloss ist die Insel. Das von einem quadratischen Weiher umschlossene Bauwerk ist jedoch auf jeden Fall einen Besuch wert: In romantischer Atmosphäre werden dessen Gäste kulinarisch aufs Feinste verwöhnt.

Île de Peilz (VD)

Die kleine Waadtländer Insel im Genfersee hat mit ihrer Schönheit schon den britischen Dichter Lord Byron inspiriert. Vielleicht bestaunst auch du die einzigartige Kulisse schon bald?

Stroppelinsel (AG)

Beherbergte sie früher eine Villa, findet sich heute ein verlassener Stall auf der von Silberweiden- und Hartholzauenwald umsäumten Insel. Dafür finden viele Tiere hier ihr ungestörtes Zuhause. Zu den Highlights gehören insbesondere der Eisvogel, der Kleinspecht und der Pirol. Um die spezielle Insel und deren Bewohner zu schützen, ist sie für Besucher in der Regel gesperrt. Es gilt, sie aus der Distanz zu bestaunen. Tatsächlich kam es jedoch auch schon vor, dass Pro Natura Aargau zu speziellen Anlässen Führungen für Neugierige angeboten hat.

Gamma Inseli (Lu)

Bei heissen Sommertagen bietet das Inseli beim Sempachersee Schatten und einen ungestörten Ort zum Plantschen. Mit dem Böötli oder schwimmend ist es schnell erreicht. Unter den Einheimischen ist das Inseli vor allem für mutige Sprünge von den Bäumen in das kalte Wasser des Sees bekannt.

Île d’Ogoz (FR)

Auf der kleinen Insel beim Greyerzersee finden sich zwei eindrückliche Burgruinen, die es zu entdecken gilt. Dank einer Anlagestelle kann die Insel hierbei problemlos mit dem Boot erreicht werden.

Schwanau (SZ)

Hinterem Lauärzersee lid e rauii Rehläbärä – und im Lauerzersee eine geschichtsträchtige und sagenumwobene Insel. Nebst einer Kapelle, der mittelalterlichen Burgruine und der traumhaften Natur kann man sich im Gasthaus kulinarisch verwöhnen lassen. Erreicht wird die Insel mit der Fähre.

Schönwerd (ZH)

In der Bucht zwischen Richterswil und Bäch liegt die kleine malerische Insel Schönwerd. Mit dem Boot oder schwimmend ist sie schnell erreicht und dient als perfekter Badeort im Sommer.

