bild: littlecity.ch

Das ist das schönste Bett der Schweiz – zumindest noch bis am Sonntag

Valeria und Adi haben diesen Sommer einen langgehegten Traum verwirklicht: Sie leben für einen Monat in ihrem selbst gebauten Bungalow mit Glaswänden. Und wo steht – oder besser: schwimmt – dieser? Auf dem Partnunsee im Bündnerland.

Es ist wohl nicht verwegen, wenn wir sagen: Das ist das schönste Bett der Schweiz. Oder zumindest dasjenige mit der schönsten Aussicht. Gut einen Monat lang schwimmt der Bergsee-Bungalow des Bloggerpaars Valeria und Adi auf dem Partnunsee im Prättigau.

bild: littlecity.ch

Anfang August zogen die beiden ein, bis am 3. September leben sie da. Solarzellen sorgen für Strom, ein WC wurde aufgebaut, die eigene Küche haben sie sich gezimmert und vom Bett unter den Glaswänden aus kann man am Tag die Aussicht und in der Nacht den Sternenhimmel bewundern. «Wir haben auch eine Campingdusche. Und sonst hilft ein Sprung in den kühlen See», sagt Valeria.

Im Februar schwirrte die Idee herum, einen Monat in den Schweizer Bergen zu verbringen. Wo genau der Bungalow stehen sollte, war nach dem ersten Besuch beim Partnunsee auch klar: Genau hier, knapp vor der österreichischen Grenze ganz oben im bündnerischen St.Antöniental.

bild: littlecity.ch

Hier steht schwimmt das Bett:

Die Idee – vom Bloggerpaar ausgedacht – konnte dank einigen Unterstützern umgesetzt werden. So wurde das ganze Material auf 2000 Meter über Meer geschleppt. Wo es nicht anders ging, half ein Helikopter. Denn eine Strasse zum See gibt es nicht. Von Partnun aus muss man 20 Minuten auf einem Wanderweg zum See hinauf laufen.

Ab Montag wird der Bungalow wieder abgebaut. «Leider können wir ihn nicht in unserem Teich im Garten oder so aufstellen. Erstens haben wir keinen Teich, zweitens wurden diverse Teile nur für diesen einen Monat zur Verfügung gestellt», erklärt Valeria.

Das schönste Bett der Schweiz:

Immerhin: Die beiden Blogger haben auch noch weitere Projekte geplant: «Die Ideen müssen aber erst noch reifen und sind noch nicht spruchreif», verspricht Valeria.

Letzte Nacht im Bergsee-Bungalow gewinnen Das eine Bett ist am Samstag, 2. September noch frei. Wer die Nacht auf dem Partnunsee verbringen will, kann sich bis Donnerstagabend um 22 Uhr hier dafür bewerben. Die Gewinner werden dann ausgelost.

Die 33 schönsten Bergseen der Schweiz

«Gopferdamminomal!» – So habe ich als Kanadierin Deutsch gelernt Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: 21'000 Schweizer Passwörter gestohlen: So prüfst du, ob du gehackt wurdest 13 «andere» Bilder und ihre Geschichte dahinter Die abenteuerliche Flucht eines Baselbieter Kurden aus der Türkei Ältestes Rassisten- und Neonazi-Forum abgeschaltet «Prokrastination kann zu ernsthaften Problemen führen» «Man sieht den Bildern den ‹guten Zweck› nicht an» – Kritik an Bikini-Bildern von Lehrerin Was du am Montag brauchst: 19 Bilder und Gifs, die dir ein Gefühl von Vollkommenheit geben Neue Foodwaste-Idee verdirbt Migros und Coop den Appetit Ein Safthersteller entsorgte Orangenschalen im Nationalpark – jetzt blüht's im Dschungel «Wenn ich jetzt erschossen werde, dann in Berlin» – Bülent Ceylan kritisiert Erdogan Alle Artikel anzeigen

Noch mehr Schweiz entdecken? Hier gibt's die Reise durchs Land in 358 Bildern

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo