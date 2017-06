Ein Toter und fünf verletzte Teenager – Auto stürzt in der Waadt in ein Flussbett

Ein Autolenker verlor am Mittwochabend in Caux VD die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein 19-jähriger Insasse verlor dabei sein Leben, fünf weitere Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren wurden verletzt, wie polizei-schweiz.ch meldet.

Der Peugeot 308 befand sich in einem Abhang auf dem Dach, wo das Fahrzeug in einem Baum in einem Flussbett landete. Ein 19-jähriger Insasse wurde tot geborgen, die fünf weiteren Verletzten wurden mit der Rega ins Spital geflogen.

Der verstorbene 19-Jährige wurde beim Unfall aus dem Auto geschleudert. Es handelt sich um einen Mann aus Costa Rica. Die anderen fünf verletzten Insassen sind zwischen 18 und 20 Jahre alt und stammen aus dem Libanon, Ägypten, Deutschland und den Niederlanden.

Sie wurden beim Unfall nicht lebensgefährlich verletzt. Die Waadtländer Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung zum Unfall. (whr)

