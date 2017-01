30-jährige Frau tot in Wohnung in Yverdon-les-Bains aufgefunden

In einer Wohnung in Yverdon-les-Bains VD ist am Montagnachmittag eine 30-jährige Frau tot aufgefunden worden. Ihr sieben Monate altes Baby befand sich auch in der Wohnung und blieb unverletzt. Die Umstände ihres Todes sind noch unklar. Ihr Lebenspartner wird von der Polizei aktiv gesucht

Die Polizei wurde am Montagnachmittag von einem Angehörigen der Frau alarmiert. Dieser hatte den leblosen Körper der jungen Frau entdeckt. Die Umstände des Todes sowie die exakte Todesursache sind zurzeit noch völlig unklar, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Dienstagabend mitteilte.

In der Wohnung wurde zudem ein siebenmonatiges Baby gefunden. Es war unverletzt und wurde in Obhut gegeben. Nach Polizeiangaben handelte es sich um den Sohn der toten Frau.

Die Staatsanwältin leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein. Die Polizei sucht aktiv nach dem Lebensgefährten des Opfers. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️