Täter bedrohten Fahrer des Geldtransports mit Waffen und Sprengstoff

Nach einem Überfall auf einen Geldtransport mit einer enormen Beute von über 40 Millionen Franken in der Nacht auf Mittwoch auf der A1 in der Waadt sind die mutmasslichen Täter in Frankreich festgenommen worden. Die Kantonspolizei Waadt bestätigte den Überfall.

Zum Überfall kam es um 3 Uhr auf der A1 in der Nähe von Nyon im Kanton Waadt, wie die Waadtländer Kantonspolizei bestätigte. Es habe sich um ein für Geldtransporte ausgelegtes Fahrzeug gehandelt, sagte Mediensprecherin Florence Maillard auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA.

Gemäss Informationen der französischen Polizei zwangen sieben mutmassliche Täter den Fahrer und den Beifahrer des Transporters, ihnen bis nach Divonne-les-Bains im benachbarten französischen Departement Ain zu folgen.

Die Waadtländer Kantonspolizei schreibt, die beiden Insassen des Geldtransportes seien mit Waffen und Sprengstoff genötigt worden, das Fahrzeug zu öffnen. Sie seien anschliessend in den Kofferraum des Transporters eingeschlossen worden, während die Täter bei La Rippe über die Grenze nach Frankreich gefahren seien.

Auf französischem Territorium hätten die Gangster das Fahrzeug in Brand gesteckt. Die beiden Überfallenen hätten sie zurückgelassen. Sie blieben unverletzt und konnten Alarm schlagen.

Täter bereits nach wenigen Stunden geschnappt

Noch im Verlaufe des Mittwochmorgens habe die französische Polizei in der Gegend von Annecy die Täter verhaften können. Die Beute im Wert von mehreren Dutzend Millionen Franken habe sichergestellt werden können.

Die Beute bestand aus Juwelen und Bargeld im Wert zwischen 40 und 45 Millionen Franken, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Sie bezog sich auf den Ermittlungen nahestehende Quellen.

Die mutmasslichen Täter aus der Region Lyon seien seit mehreren Monaten von den Behörden überwacht worden und konnten in der Nähe der Stadt Annecy (F) festgenommen werden. Bei ihnen wurden neben der Beute auch Waffen beschlagnahmt, hiess es von Seiten der französischen Behörden. (sda/afp)

