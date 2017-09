Verurteilter Gewalttäter aus Freiburger Gefängnis geflohen – er gilt als gefährlich

Einem Gefangenen ist in der Nacht auf Samstag die Flucht aus dem Zentralgefängnis in Freiburg gelungen. Der Mann war wegen eines Tötungsdelikts zu lebenslanger Haft verurteilt. Er gilt als gefährlich, wie die Freiburger Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Der Flüchtige hatte einen Weg gefunden, zwischen zwei und drei Uhr morgens aus seiner Einzelzelle zu entkommen, ohne vom Aufsichtspersonal bemerkt zu werden.

Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um die genauen Umstände seiner Flucht zu bestimmen. Die Behörden gehen stark davon aus, dass er Hilfe von aussen erhalten hat.

Italiener vor den Augen der Kinder erschossen

Bashkim L. wurde wegen dieser Tat verurteilt: Am 11. Mai 2014 gegen 23.50 Uhr wurde ein Italiener in Frasses erschossen. Zwei Personen eröffneten das Feuer gegen den Mann, als dieser vor der Garage seines Hauses stand. Er war gerade am Steuer seines Autos, zusammen mit seiner Frau, 21 Jahre alt, und seinen vier Kindern, zu Hause angekommen.

Zwei mutmassliche Täter wurden festgenommen, darunter Bashkim L. Sie wurden erstinstanzlich zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Die zweite Person befindet sich immer noch in Haft. Die Beschuldigten haben Einsprache gegen das Urteil erhoben und bestreiten immer noch, die Täter des Tötungsdelikts zu sein. Bashkim L. gilt als gefährlich. Er befindet sich wahrscheinlich nicht mehr auf Schweizer Boden, wie die Freiburger Behörden vermuten.

(aeg/sda)

Aktuelle Polizeibilder: Test für den Ernstfall

Das könnte dich auch interessieren: «Die Jungen werden ausgebeutet»: So will Dreifuss die AHV umpflügen Sag mir, wie du deinen Tag verbringst und ich sag dir, wer du bist! In der Schweiz lebender Amerikaner rennt bei «Burning Man»-Festival ins Feuer und stirbt Parmelin will bis 40 neue Kampfjets Bahnchaos: Arzt stürzte unglücklich und starb Da verdreht «Mutti» die Augen! Wie Schulz gegen Merkel stichelt – das TV-Duell in 5 Akten Tra-tra-trallala! Das grosse Kasperlitheater-Quiz ist da! Köppels «Weltwoche» bezeichnet watson-Star Knackeboul als «Hassprediger» Lustiger Plakat-Fail im Aargau – der Grund dafür ist aber noch witziger Diese 19 bitterbösen Comics nehmen ein unerwartetes Ende 18 Vorher-nachher-Bilder, die beweisen, dass (krasse) Veränderungen grossartig sein können Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo